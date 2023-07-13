《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１３日北京專電》海關新聞發言人呂大良表示，關於下半年

外貿，感到既有壓力也有信心。當前，主要發達經濟體通脹仍處於高位，地緣政治沖突持續，短

期外需回暖動力不足，中國外貿穩增長仍面臨較大壓力。但同時也要看到，中國經濟韌性強、潛

力大、長期向好的基本面沒有變，隨著一系列政策措施持續發力，有信心、有基礎、有條件實現

進出口促穩提質的目標。２０２３年全年有信心繼續鞏固市場份額，保持全球貨物貿易第一大國

的地位。

就近兩個月外貿增速出現了明顯回落，出口出現了負增長，呂大良表示，當前中國外貿發展

總體是平穩的，同比看起來似乎走得「慢」了一點，但環比是一步一個腳印地穩步前行，二季度

環比增長，最近連續兩個月的環比也是增長的，平穩發展是有支撐的。



＊「新三樣」拉動整體出口增長１﹒８個百分點＊



他表示，在外貿承壓的態勢下，中國大力開拓新興市場、打造高水平開放平台、培育壯大優

勢產業，不斷匯聚外貿新動能。上半年，中國對「一帶一路」沿線國家進出口增速接近兩位數，

佔進出口總值比重提升至３４﹒３％；同期，對拉美和非洲等新興市場分別增長７％和

１０﹒５％，國際市場更加多元。自由貿易試驗區、海南自由貿易港進出口分別增長８﹒６％和

２６﹒４％，開放平台作用發揮明顯。「新三樣」產品，也就是電動載人汽車、鋰電池、太陽能

電池合計出口增長６１﹒６％，拉動整體出口增長１﹒８個百分點，綠色產業動能充沛。

