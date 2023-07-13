《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１３日北京專電》就海關總署公布的進出口數據，與國內外

多個關聯性經濟指標相比較的話，走勢存在比較大的差異，海關總署新聞發言人呂大良表示，海

關統計數據具有充分完備的法律保障和堅實可靠的制度方法基礎。對於中國與貿易夥伴的進出口

統計差異問題，理論上講國際貿易統計數據是互為鏡像的，但實際情況更加複雜，所以我們與有

關國家和地區開展了貿易統計國際合作，進行統計數據比對，這一直是重要課題。



＊貿易夥伴國別統計不對應產生比較大的數據差異＊



呂大良表示，從實際情況看，世界上大多數國家和地區都採用聯合國推薦的統計標準，進口

是按原產國（地區）統計的，出口是按最終目的國（地區）統計的。在存在第三方轉口的情況下

，貿易夥伴國別統計不對應會產生比較大的數據差異，這是造成雙邊貿易統計差異的最主要原因

。同時，造成差異的還有統計價格的差異，比如出口是以離岸價格統計，進口是以到岸價格統計

。此外，匯率的波動、統計時間的差異等也都是形成統計差異的客觀原因。

他指出，海關統計是中國進出口貨物貿易的官方統計。一直以來，海關嚴格執行海關法、統

計法、海關統計條例、海關統計工作管理規定等法律法規和行政規章，並遵循國際貨物貿易統計

標準，依據海關報關行政記錄，如實、客觀、完整記錄我國外貿進出口活動。也就是說，依法、

依規則、依標準統計，以及基於行政記錄統計，這兩個方面共同決定了海關統計數據具有充分完

備的法律保障和堅實可靠的制度方法基礎。

