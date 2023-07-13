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AH股新聞

13/07/2023 17:33

《駐滬專電》上海５月末轄內普惠貸款餘額首破萬億元

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１３日上海專電》上海銀保監局監測數據顯示，截至５月末
，上海普惠型小微企業貸款餘額１００７５﹒６３億元（人民幣．下同），首次突破萬億元大關
，較年初增加９２２﹒０９億元，增幅為１０﹒０７％；同比增加２５１３﹒８億元，增幅為
３３﹒２４％。轄內中資銀行普惠型小微企業貸款加權平均利率４﹒２７％，較年初下降
０﹒２５個百分點。

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