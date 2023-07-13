《經濟通通訊社１３日專訊》南京熊貓電子（００５５３）（滬：６００７７５）公布，公
司預計２０２３年半年度虧損為２４００萬至３０００萬元，去年同期錄得淨利潤為
１２００﹒０２萬元。扣除非經常性損益後的虧損為３６００萬元到４０００萬元，上年同期淨
利潤為９５﹒６５萬元。
集團指，業績預虧的主要原因是今年上半年，公司部分產業調整，市場未達預期，另部分業
務交貨周期調整，未達到結算要求。（ｋｋ）
etnet榮膺HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁設計嘉許計劃」三項金獎！► 了解詳情
13/07/2023 16:54
【企業盈警】南京熊貓上半年盈轉虧，蝕２４００萬至３０００萬元
《經濟通通訊社１３日專訊》南京熊貓電子（００５５３）（滬：６００７７５）公布，公
司預計２０２３年半年度虧損為２４００萬至３０００萬元，去年同期錄得淨利潤為
１２００﹒０２萬元。扣除非經常性損益後的虧損為３６００萬元到４０００萬元，上年同期淨
利潤為９５﹒６５萬元。
集團指，業績預虧的主要原因是今年上半年，公司部分產業調整，市場未達預期，另部分業
務交貨周期調整，未達到結算要求。（ｋｋ）
etnet榮膺HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁設計嘉許計劃」三項金獎！► 了解詳情
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯虛幣
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
雙櫃台N
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰