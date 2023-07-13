《經濟通通訊社１３日專訊》南京熊貓電子（００５５３）（滬：６００７７５）公布，公

司預計２０２３年半年度虧損為２４００萬至３０００萬元，去年同期錄得淨利潤為

１２００﹒０２萬元。扣除非經常性損益後的虧損為３６００萬元到４０００萬元，上年同期淨

利潤為９５﹒６５萬元。

集團指，業績預虧的主要原因是今年上半年，公司部分產業調整，市場未達預期，另部分業

務交貨周期調整，未達到結算要求。（ｋｋ）

