《經濟通通訊１３日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



夯實經濟恢復基礎，政策「組合拳」將持續發力

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上半年經濟「成績單」將於近期公布布。業內人士認為，一季度經濟實現良好開局，二季度延續

恢復態勢，預計三、四季度經濟運行回到常態化增長水平，逐步進入穩步恢復態勢。



ＩＰＯ撤單數量增多，常態化發行趨勢未改

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近期ＩＰＯ申請撤單數量增多，今年以來審核通過率較去年同期略微降低。專家認為，這與個別

公司準備不夠充分、經營情況不佳、上會數量減少等因素有關，折射出全面註冊制下ＩＰＯ發審

新常態。



Ａ股首份半年報出爐，康緣藥業淨利增逾三成

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Ａ股上市公司首份２０２３年半年報出爐，滬市公司康緣藥業昨日發布的半年報顯示，報告期內

，公司實現營收２５﹒５３億元（人民幣．下同），同比上升２１﹒７４％；淨利２﹒７６億元

，同比上升３０﹒６０％；經營性現金流量淨額４﹒５６億元，同比上升２１﹒８４％。





《上海證券報》



投資增長穩步向上，下半年仍有發力空間

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今年以來，重大項目不斷在各地投資開建，並帶動上半年全國固定資產投資保持增長態勢。專家

表示，隨著需求釋放及各項政策落地，基建和製造業投資仍將繼續發揮穩增長作用，推動整體投

資保持平穩運行態勢。



私募基金加快構建進出有序的行業生態

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在業內人士看來，近日出台的《私募投資基金監督管理條例》通過全流程監管，將進一步促進私

募基金規範運作。《條例》還表明對行業亂象零容忍的治理態度，明確市場化退出機制，有助於

促使私募行業加快形成有進有出、優勝劣汰的良好格局。



上交所倡導常態化開展ＲＥＩＴｓ業績說明會

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上交所１２日發布通知稱，ＲＥＩＴｓ業績說明會是基金管理人履行信息披露職責、回應投資者

關切、保護投資者合法權益的重要渠道。上交所積極倡導已上市ＲＥＩＴｓ產品通過業績說明會

等方式加強投資者交流。





《證券時報》



持續推動創新突破，開闢更多新領域新賽道

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國務院總理李強１２日下午主持召開平台企業座談會並表示，平台經濟在時代發展大潮中應運而

生，為擴大需求提供了新空間，為創新發展提供了新引擎，為就業創業提供了新渠道，為公共服

務提供了新支撐，在發展全局中的地位和作用日益突顯。



政企溝通渠道升格，央地共促民營經濟發展

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７月以來，發改委、商務部、工信部等中央部委「一把手」密集主持召開企業座談會、圓桌會等

，政企溝通交流機制進一步升格。



促消費政策「步子」可以再大點

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近期，中央相關部門和地方政府紛紛部署，抓住暑期消費旺季，推出美食節、不夜生活節系列活

動，以及發放餐飲等多種類型消費券，為暑期消費助力。考慮到「暑期檔」消費和「十一」黃金

周相繼到來，為恢復和擴大消費，政策「步子」可以再大點。（ｌｃ）

