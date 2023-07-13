《神州經脈》６月進出口數據同比急跌，反映人民幣匯價下跌、外需內需疲軟、供應鏈外移

等因素，但Ａ股市場午後卻在北上資金大幅流入下急升，滬綜指全日（１３日）升１﹒２６％，

報３２３６﹒４８點，不但收復三千二還修復一周以來裂口，深股表現更強，深成指漲

１﹒６１％，創業板指升１﹒８５％。

兩市全日成交９２０８億元（人民幣．下同），按日持平，但值得留意的是北上資金循陸股

通淨流入近１３６億元，是自今年１月３０日以來最高流入記錄，屬歷史偏高水平。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報７﹒１６０２，較上個交易日４時３０分收盤

價升２９７點子，五連升，創６月１９日以來逾三周新高，全日在７﹒１５７４至７﹒１７６８

之間波動。

中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報７﹒１５２７，較上個交易日升２３８點子，

五連升，創６月１９日以來逾三周新高，上個交易日報７﹒１７６５。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 以美元計價中國６月進出口數據差於市場預期，其中出口同比下降１２﹒４％，降幅創

２０２０年２月以來近三年半最大；進口同比下降６﹒８％，為去年１０月以來連續９個月負增

長；貿易順差７０６﹒２億美元，擴大７﹒３％。凱投宏觀分析認為，全球商品需求低迷，繼續

對中國出口構成壓力，預計出口在年底觸底之前將進一步下跌，惟中國製造的電動汽車、電池和

太陽能電池板等綠色技術的出貨量可能會繼續快速增長，從而幫助出口恢復增長。另外，以人民

幣計價，６月進出口總值３﹒４９萬億元，同比下降６％。其中出口１﹒９９萬億元，下降

８﹒３％；進口１﹒５萬億元，下降２﹒６％；貿易順差４９１２﹒５億元，擴大８﹒６％。上

半年進出口總值２０﹒１萬億元，增２﹒１％，是歷史同期首次突破２０萬億元；其中出口

１１﹒５萬億元，增３﹒７％；進口８﹒６４萬億元，下降０﹒１％；貿易順差２﹒８２萬億元

，擴大１３﹒９％。海關新聞發言人呂大良表示，關於下半年外貿，感到既有壓力也有信心。



２﹒ 國務院總理李強１２日下午主持召開平台企業座談會，希望廣大平台企業堅定信心向前看

、在引領發展、創造就業、國際競爭中大顯身手，並強調各級政府要著力營造公平競爭的市場環

境，完善投資准入、新技術新業務安全評估等政策，健全透明、可預期的常態化監管制度，降低

企業合規經營成本。座談會上，美團、小紅書、阿里巴巴旗下公司阿里雲、字節跳動旗下抖音、

智聯招聘、貨拉拉、海智在線等平台企業負責人發言，拼多多、京東、ＢＯＳＳ直聘等企業提交

書面發言。中信證券認為，今年７月以來，互聯網平台企業相關政策多次釋放積極信號，當下平

台公司的重點問題整改已逐步完成，監管體系也逐步完善，相關部委未來工作重心從重點問題整

改轉為常態化監管。



３﹒ 中央外辦主任王毅到印尼出席東盟外長系列會議，期間在雅加達會見印尼外長蕾特諾，並

與俄羅斯外長拉夫羅夫和蕾特諾舉行中國、俄羅斯、印尼三方會晤。美國國務院官網日程則顯示

，美國國務卿布林肯將於今日在印尼雅加達與王毅會面。俄羅斯衛星通訊社稱，這場會面將於當

地時間下午５時１５分左右舉行，惟時間可能有變化。如會面屬實，將是布林肯和王毅月內第二

次會晤。此前布林肯６月１８至１９日訪華期間，曾在北京與王毅會晤。另商務部新聞發言人束

珏婷表示，中方對美國商務部長雷蒙多訪華持開放和歡迎態度，正就此與美方進行溝通。此外，

俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫表示，總統普京訪華已提上日程，具體訪問日期將在商定後公

布。



４﹒ 據中證監官網，修訂後的《內地與香港股票市場交易互聯互通機制若干規定》已於

２０２２年７月２５日起施行，香港經紀商不得再為內地投資者新開通滬深股通交易權限。該規

定設置了一年過渡期，即已開通滬股通、深股通交易權限的內地投資者在今年７月２３日前可繼

續通過滬股通、深股通買賣Ａ股，在７月２４日後，投資者所持Ａ股只可賣出。



５﹒ 國家網信辦、國家發改委等七個部門聯合發布《生成式人工智能服務管理暫行辦法》（下

稱《辦法》），自２０２３年８月１５日起施行。當中提出，鼓勵生成式人工智能算法、框架、

芯片及配套軟件平台等基礎技術的自主創新，平等互利開展國際交流與合作，參與生成式人工智

能相關國際規則制定；又規範生成式人工智能服務提供者要使用具合法來源的數據和基礎模型，

不得侵害知識產權及個人私穩等；要採取有效措施提高訓練數據質量，增強訓練數據的真實性、

準確性、客觀性、多樣性。服務提供者和使用者並應遵守法律、行政法規，尊重社會公德和倫理

道德，提供者更應防範未成年人用戶過度依賴或者沉迷生成式ＡＩ服務。



６﹒ 近期有網民在人民網的「領導留言板」上建言表示，以粵港澳大灣區的經濟實力、人口規

模、遊客數量、消費能力、市場接受等，足以支撐再建一座迪士尼樂園，與香港迪士尼樂園相呼

應形成「雙子星」，而廣州作為不少網友心儀的熱門旅遊城市之一，應積極爭取迪士尼樂園落地

。廣州市文化廣電旅遊局１０日回覆該留言稱，目前廣州市正積極尋求與迪士尼等大型項目的合

作機會。內媒今引述廣州市文化廣電旅遊局工作人員表示，目前還沒有接到相關通知，如有最新

消息會第一時間發布在廣州旅遊局官網。



７﹒ 據《路透》引述消息人士稱，山東省青島市在中國國家開發銀行資助下，成立了一家註冊

資本為１００億元人民幣的公司，該公司名為東鼎產業集團，任務是為青島的城投平台提供流動

性支持。消息又指，青島加強了債務監控，要求各區縣級在公開債務前的三個月必須上報到市級

政府，落實還款資金來源，並在債務到期前一個月內每周上報資金情況，以防止在公開市場出現

任何違約行為。



８﹒ 據今日俄羅斯國際通訊社報道，俄羅斯外交部１１日宣布，俄羅斯正計劃與東盟國家磋商

在雙邊貿易中改用本國貨幣結算，此舉是俄方推動在國際貿易結算中去美元化措施的一部分。在

俄外長拉夫羅夫訪問印尼之前，俄外交部在一份聲明中表示，由於西方的制裁，俄羅斯與東盟國

家之間的貿易額在２０２２年下降了４﹒４％。為改善情況，俄羅斯正在就引入本國貨幣進行相

互結算而與東盟１０國展開磋商。（ｓｌ）

