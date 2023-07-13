《鍾之日記》７月１３日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



６月進出口數據同比急跌，反映人民幣匯價下跌、外需內需疲軟、供應鏈外移等因素，但Ａ

股市場午後卻在北上資金大幅流入下急升，滬綜指全日升１﹒２６％，報３２３６﹒４８點，不

但收復三千二還修復一周以來裂口，深股表現更強，深成指漲１﹒６１％，創業板指升

１﹒８５％。

兩市全日成交９２０８億元人民幣，按日持平，但值得留意的是北上資金循陸股通淨流入近

１３６億元人民幣，是自今年１月３０日以來最高流入記錄，屬歷史偏高水平。

國務院總理李強昨日下午主持召開平台企業座談會，釋放呵護民營企業訊號。李強會上要求

各級政府完善投資准入，降低企業合規經營成本，並營造公平環境，促進平台經濟行業良性發展

。

海關總署公布，以美元計價，中國６月出口同比下降１２﹒４％，遠遜市場預期的下降

９﹒５％，降幅較上月擴大４﹒９個百分點，為２０２０年２月以來最大降幅，當時受新冠病毒

疫情突然爆發影響，中國單月出口同比驟減４０﹒６％。６月進口同比下降６﹒８％，亦差過市

場預期的下降４﹒１％，且降幅較上月擴大２﹒３個百分點，為今年４月以來最低。

海關新聞發言人呂大良表示下半年外貿穩增長仍面臨較大壓力，但強調未來能繼續鞏固市場

份額，保持全球貨物貿易第一大國的地位。他在回應「近兩個月外貿增速出現了明顯回落，出口

出現負增長」提問時直言，當前外貿發展總體是平穩的，同比看起來似乎走得「慢」了一點，但

環比是一步一個腳印地穩步前行。



＊港股四日漲近千點＊



美國６月通脹率回落至３％並低於預期，市場憧憬加息周期快將結束。美股三大指數齊升，

港股高開後走勢向上，恒生指數收報１９３５０，升４８９點或升２﹒６％，重上５０天線（約

１９２８４），港股連升四日累漲９８４點，主板成交１１１３﹒３４億元重回千億。

有明星周杰倫加持，巨星傳奇（０６６８３）今日首掛，收報５﹒２６元，較招股價

４﹒２５元高出２３﹒８％，以每手５００股計，不計手續費，每手賺５０５元。



＊總理開腔撐經濟平台，美團飆６％



國務院總理李強昨日下午主持召開平台企業座談會，釋放呵護民營企業訊號。李強會上要求

各級政府完善投資准入，降低企業合規經營成本，並營造公平環境，促進平台經濟行業良性發展

。美團（０３６９０）、小紅書、阿里巴巴（０９９８８）旗下公司阿里雲、字節跳動旗下抖音

、智聯招聘、貨拉拉、海智在線等平台企業負責人均有發言，拼多多、京東（０９６１８）、

ＢＯＳＳ直聘（０２０７６）等企業則提交書面發言。

李強表示，平台企業要持續推動創新突破，圍繞底層技術等關鍵核心技術，加大研發投入，

開辟更多新領域新賽道。要賦能實體經濟發展，通過優化發展消費互聯網平台進一步激發內需潛

力，通過大力發展工業互聯網平台有效帶動中小企業聯動創新等等。

多隻平台經濟股今日勁升，美團飆５﹒７％，報１３４﹒６元，連升４日。京東集團升

６﹒４％，阿里漲３﹒２％，騰訊（００７００）升２﹒９％。



＊歐版晶片法案通過，半導體行業挑戰日增＊



歐洲議會通過《歐盟晶片法案》，目標是在２０３０年之前將晶片產量提升四倍，讓歐盟晶

片在全球的比重達到２０％。法案要求歐盟必須投入超過４３０億歐元的公共與民間投資，並在

研發領域投入３３億歐元預算。

相比起美國晶片法案，歐盟版本的晶片法案針對中國的意味較薄弱，更注重於針對投資鼓勵

本土晶片行業發展，但隨著中美關係轉差，即使中方不斷拉攏，歐盟亦難免加入限制對中國技術

出口的行列，例如壟斷全球光刻機市場的荷蘭本月實施出口限制，中國取得較高端光刻機的通道

就此被堵。

ＡＳＭＰＴ（００５２２）今日升３％，中芯（００９８１）走高１﹒３％，華虹

（０１３４７）同升１﹒３％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致

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