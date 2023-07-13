《經濟通通訊社１３日專訊》中國重工（滬：６０１９８９）、東方園林

（深：００２３１０）、首開股份（滬：６００３７６）、興源環境（深：３００２６６）、上

海鳳凰（滬：６００６７９）、太和水（滬：６０５０８１）、ＳＴ日海（深：００２３１３）

、ＳＴ華鐵（深：０００９７６）８家Ａ股上市公司昨日發布公告稱，被中證監立案，被立案的

原因均為「涉嫌信息披露違法違規」。



＊中國重工遲遲不回復計提資產減值失問詢＊



其中，船舶製造龍頭中國重工在２０２２年錄得大額虧損，期內淨虧損２２﹒６１億元（人

民幣．下同），同比下降１１２８﹒０６％。上交所於６月１６日對中國重工發出監管工作函，

對公司２０２２年年報披露的計提資產減值損失提出問詢，但中國重工遲遲交不出回復。６月

２９日，公司宣布延期回復；７月６日，公司再次宣布延期回復；７月１２日晚間，公司依然表

示要延期。

有意思的是，２０２２年報監管工作函尚未回復，中國重工昨日又發布了２０２３年上半年

業績預告。公司預計，上半年實現歸母淨利潤１﹒９億元至２﹒１億元，同比扭虧為盈；預計扣

非歸母淨利潤１﹒０５億元至１﹒２５億元。

據統計，被立案的８家公司股東戶數合計為８５﹒５３萬。其中，中國重工最新的股東戶數

為５９﹒４３萬，東方園林最新的股東戶數為８﹒９２萬。

