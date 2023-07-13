《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１３日上海專電》上交所昨日發布通知稱，ＲＥＩＴｓ業績

說明會是基金管理人履行信息披露職責、回應投資者關切、保護投資者合法權益的重要渠道。上

交所積極倡導已上市ＲＥＩＴｓ產品通過業績說明會等方式加強投資者交流。

在工作安排上，一方面，上交所鼓勵基金管理人會同原始權益人、運營管理機構建立信息披

露服務機制，明確專人對接，壓實工作責任；鼓勵基金管理人、原始權益人、運營管理機構等聯

合舉行ＲＥＩＴｓ業績說明會，共同做好業績說明會前期準備，面向全體投資者作業績說明，回

答投資者等主體提問。

另一方面，上交所鼓勵業績說明會聚焦ＲＥＩＴｓ底層資產運營情況，解讀投資者高度關注

的資產運營相關的基本數據指標，包括區域經濟變化情況、關聯產業與替代產業發展情況、現金

流波動情況、重大維修改造成本、近２０個交易日均價對應的分派率、內部收益率變化等；依托

租賃收入的項目，重點解讀出租率、租金收繳率、租戶分布和集中度、租賃合同期限分布、重要

租戶變化情況（如有）等；依托收費收入的項目，重點解讀服務量增長率、價格變化情況、項目

收益期限等。上交所強調，業績說明會解讀的內容不能超出信息披露範圍。

