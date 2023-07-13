《經濟通通訊社１３日專訊》中國電子信息產業集團與華為決定合併鯤鵬生態和ＰＫＳ生態

，共同打造同時支持鯤鵬和飛騰處理器的「鵬騰」生態，開創通用算力新格局。

基於鯤鵬處理器、飛騰處理器的服務器和ＰＣ機已規模應用於政府、運營商、金融、電力等

各大國計民生行業的核心業務場景，形成鯤鵬和ＰＫＳ兩大主流生態。合併後的「鵬騰」生態將

發揮中國電子和華為的各自優勢，雙方將秉承「優勢互補、協同合作、產業共建、繁榮生態」的

原則，在產業標準、夥伴計劃、技術協同、開源貢獻、市場營銷、人才培養等多方面展開深度合

作。



＊徐直軍曾稱：要力出一孔，避免不必要消耗＊



早在２０２１年４月１６日，２０２１互聯網岳麓峰會在長沙開幕，時任華為公司輪值董事

長的徐直軍受邀參加峰會，並做了題為《共建鯤鵬、昇騰生態，助力湖南計算產業發展》的主題

演講。講話中，徐直軍提出推動把ＰＫＳ和鯤鵬生態融合為一個生態，力出一孔，共同發展，避

免不必要的消耗。

鯤鵬和ＰＫＳ體系同基於ＡＲＭ架構，在鯤鵬晶片受制裁背景下，華為可基於飛騰＋麒麟的

ＰＫＳ體系繼續維持鯤鵬生態的建設，預計未來ＡＲＭ路線將成為國產基礎硬件的主要路線，在

信創市場獲得主要份額。（ｊｔ）

