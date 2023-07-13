《經濟通通訊社１３日專訊》中國電子信息產業集團與華為決定合併鯤鵬生態和ＰＫＳ生態
，共同打造同時支持鯤鵬和飛騰處理器的「鵬騰」生態，開創通用算力新格局。
基於鯤鵬處理器、飛騰處理器的服務器和ＰＣ機已規模應用於政府、運營商、金融、電力等
各大國計民生行業的核心業務場景，形成鯤鵬和ＰＫＳ兩大主流生態。合併後的「鵬騰」生態將
發揮中國電子和華為的各自優勢，雙方將秉承「優勢互補、協同合作、產業共建、繁榮生態」的
原則，在產業標準、夥伴計劃、技術協同、開源貢獻、市場營銷、人才培養等多方面展開深度合
作。
＊徐直軍曾稱：要力出一孔，避免不必要消耗＊
早在２０２１年４月１６日，２０２１互聯網岳麓峰會在長沙開幕，時任華為公司輪值董事
長的徐直軍受邀參加峰會，並做了題為《共建鯤鵬、昇騰生態，助力湖南計算產業發展》的主題
演講。講話中，徐直軍提出推動把ＰＫＳ和鯤鵬生態融合為一個生態，力出一孔，共同發展，避
免不必要的消耗。
鯤鵬和ＰＫＳ體系同基於ＡＲＭ架構，在鯤鵬晶片受制裁背景下，華為可基於飛騰＋麒麟的
ＰＫＳ體系繼續維持鯤鵬生態的建設，預計未來ＡＲＭ路線將成為國產基礎硬件的主要路線，在
信創市場獲得主要份額。（ｊｔ）