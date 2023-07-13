《經濟通通訊社１３日專訊》據內媒報道，淘寶天貓集團啟動了近年來最大的人力制度改革
，涉及員工績效、層級體系等多個核心事項，目前已形成一個初步的「徵求意見版」，其中提及
，取消Ｐ序列，改為１４－２８級，對應原Ｐ４－Ｐ８，每三個層級對應一個Ｐ級；原Ｐ８以上
員工走組織任命的形式，不再有職級的晉升和降級，而根據業務規模和團隊規模來決定薪資和獎
金等。
報道引述一位接近淘寶天貓ＨＲ體系的人士稱，績效方案相對快一點，各部門在研究操作。
層級方案還在徵求意見中，預估１２月後才會切換。
報道指，本次職級體系改革將在淘寶天貓集團率先落地實施，其他集團可以選擇跟進，也可
以自行制定職級和晉升規則，這也是阿里巴巴集團「一拆六」後的又一重要改變。
＊阿里員工入職時會匹配職級，對應相應薪酬與股票＊
取消Ｐ系列無疑最受關注。十多年來，阿里巴巴（０９９８８）一直存在Ｐ
（Ｐｒｏｆｅｓｓｉｏｎ）和Ｍ（Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ）兩條職級體系，其中，「Ｐ」代表專
業序列，如程序員、產品經理、運營、市場等大多員工都在該序列；「Ｍ」則為管理序列，需要
具備管理團隊的經驗和能力。
按照此前的職級規則，從Ｐ４（校招畢業生）至Ｐ１２（事業部總裁），阿里巴巴員工入職
時會匹配職級，並對應相應薪酬與股票。其中Ｐ４－Ｐ７為基層，Ｐ８－Ｐ９大致為中層，
Ｐ１０及以上為高層，一般為副總裁及以上，對應相應的Ｍ序列，被阿里巴巴員工稱為「高Ｐ」
。（ｊｔ）
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