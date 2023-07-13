《經濟通通訊社１３日專訊》國務院總理李強１２日下午主持召開平台企業座談會，希望廣

大平台企業堅定信心向前看、在引領發展、創造就業、國際競爭中大顯身手，並強調各級政府要

著力營造公平競爭的市場環境，完善投資准入、新技術新業務安全評估等政策，健全透明、可預

期的常態化監管制度，降低企業合規經營成本。

中信證券發表研報表示，今年７月以來，互聯網平台企業相關政策多次釋放積極信號。當下

，平台公司的重點問題整改已逐步完成，監管體系也逐步完善，相關部委未來工作重心從重點問

題整改轉為常態化監管。

２０２２年７月政治局會議提出集中推出一批「綠燈」投資案例，２０２３年７月國家發改

委梳理了騰訊（００７００）、美團（０３６９０）、阿里巴巴（０９９８８）等企業相關典型

投資案例。平台企業監管案例的善始善終，監管政策脈絡的逐步清晰有望提振互聯網板塊的投資

情緒。

報告指，短期建議關注情緒面的邊際改善以及各公司基本面的復蘇拐點。長期來看，建議重

點關注ＡＩ、雲計算等布局領先，全球競爭優勢穩固，業績改善趨勢明顯，現金流穩健的頭部互

聯網公司。（ｃｔ）

