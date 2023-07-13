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AH股新聞

13/07/2023 09:27

【政策解讀】分析：平台經濟座談會召開，標誌行業進入發展新階段

　　《經濟通通訊社１３日專訊》國務院總理李強１２日下午主持召開平台企業座談會，希望廣
大平台企業堅定信心向前看、在引領發展、創造就業、國際競爭中大顯身手，並強調各級政府要
著力營造公平競爭的市場環境，完善投資准入、新技術新業務安全評估等政策，健全透明、可預
期的常態化監管制度，降低企業合規經營成本。
　　中信證券發表研報表示，今年７月以來，互聯網平台企業相關政策多次釋放積極信號。當下
，平台公司的重點問題整改已逐步完成，監管體系也逐步完善，相關部委未來工作重心從重點問
題整改轉為常態化監管。
　　２０２２年７月政治局會議提出集中推出一批「綠燈」投資案例，２０２３年７月國家發改
委梳理了騰訊（００７００）、美團（０３６９０）、阿里巴巴（０９９８８）等企業相關典型
投資案例。平台企業監管案例的善始善終，監管政策脈絡的逐步清晰有望提振互聯網板塊的投資
情緒。
　　報告指，短期建議關注情緒面的邊際改善以及各公司基本面的復蘇拐點。長期來看，建議重
點關注ＡＩ、雲計算等布局領先，全球競爭優勢穩固，業績改善趨勢明顯，現金流穩健的頭部互
聯網公司。（ｃｔ）

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