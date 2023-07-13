

《經濟通通訊社１３日專訊》人民幣兌美元中間價五連升創逾三周新高，滬深股市今早高開

，上證綜合指數（滬綜指）高開０﹒２１％，報３２０２﹒７點，返回三千二關口，深成指高開

０﹒４％，有色、石油股造好，軍工股走低。

本周國內公布多項重要數據，今日輪到海關總署公布進出口數據，基於內外需疲弱情況持續

及人民幣匯價上月走弱，市場預計以美元計價，６月出口同比挫９﹒５％，進口同比減少

４﹒１％。

《彭博》引述知情人士指，社保基金理事會在上周要求基金管理人對價格低於９５元（人民

幣．下同）的城投債和民營地產債進行風險排查，並建議基金管理人賣出當中部分債券。地方債

務問題持續發酵，外電統計今年上半年，城投公司在境內發債的平均期限縮短至僅２﹒５年，為

自１９９９年有數據紀錄以來的最低值，城投債的平均票面利率走高至４﹒３９％，較去年全年

平均水平大幅跳升了４５個基點。

國務院總理李強昨日（１２日）下午主持召開平台企業座談會，釋放呵護民營企業訊號。參

與座談會的企業包括美團（０３６９０）、小紅書、阿里巴巴（０９９８８）旗下公司阿里雲、

，就業創業，要求各級政府完善投資准入，降低企業合規經營成本，並營造公平環境，促進平台

經濟行業良性發展。

互聯互通新規的一年過渡期即將結束，自７月２４日起，已開通滬股通、深股通交易權限的

內地投資者只可賣出所持Ａ股，不能再買入，以杜絕「假外資」。

人民銀行進行５０億元７天期逆回購，今日淨投放３０億元。

另外，中國重工（滬：６０１９８９）、東方園林（深：００２３１０）、首開股份

（滬：６００３７６）等８家Ａ股上市公司昨日發布公告稱，被中證監立案，原因均為「涉嫌信

息披露違法違規」。（ｅｙ）

