《經濟通通訊社１３日專訊》海關總署公布進出口數據，上半年中國貿易進出口總值

２０﹒１萬億元（人民幣．下同），同比增長２﹒１％，出口１１﹒４６萬億元，同比增長

３﹒７％；進口８﹒６４萬億元，同比下降０﹒１％。

滬綜指半日升０﹒８６％，報３２２３﹒４９點，深成指漲１﹒１３％，創業板指升

１﹒４１％。兩市半日成交５５３０億元，較上日（１２日）同時段成交增２﹒５％。

目前海關總署未公布６月單月外貿數據，亦未公布以美元計價的數據，惟海關新聞發言人呂

大良回應「近兩個月外貿增速出現了明顯回落，出口出現負增長」提問時直言，下半年外貿穩增

長仍面臨較大壓力。當前外貿發展總體是平穩的，同比看起來似乎走得「慢」了一點，對下半年

外貿感到既有壓力也有信心，但強調能繼續鞏固市場份額，保持全球貨物貿易第一大國的地位。



＊油價調漲，三桶油領升＊



發改委宣布自今日起，國內汽、柴油價格每噸分別提高１５５元、１５０元，是成品油零售

價今年內第六次上調。中國石油（滬：６０１８５７）半日漲４﹒６％，中國石化

（滬：６０００２８）升１﹒７％，中國海油（滬：６００９３８）升１﹒２。

白酒股異動拉漲，瀘州老窖（深：０００５６８）升５﹒８％，迎駕貢酒

（滬：６０３１９８）升５﹒５％，五糧液（深：０００８５８）升３﹒８％，貴州茅台

（滬：６００５１９）揚１﹒４％。



＊「假外資」將停買Ａ股，券商股慶祝＊



互聯互通新規的一年過渡期即將結束，自７月２４日起，已開通滬股通、深股通交易權限的

內地投資者只可賣出所持Ａ股，不能再買入，以杜絕「假外資」。券商股今日幾乎全線走高，國

盛金控（深：００２６７０）漲７﹒９％，中國銀河（滬：６０１８８１）升４﹒２％，東北證

券（深：０００６８６）升３﹒２％，東方財富（深：３０００５９）升３﹒１％，華泰證券

（滬：６０１６８８）升２﹒９％，光大證券（滬：６０１７８８）揚２﹒６％。（ｅｙ）



