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AH股新聞

13/07/2023 15:05

《Ａ股行情》呵護民企響訊號滬指升１﹒３％，陸股通流入近半年高

　　《經濟通通訊社１３日專訊》６月進出口數據同比急跌，反映人民幣匯價下跌、外需內需疲
軟、供應鏈外移等因素，但Ａ股市場午後卻在北上資金大幅流入下急升，滬綜指全日升
１﹒２６％，報３２３６﹒４８點，不但收復三千二還修復一周以來裂口，深股表現更強，深成
指漲１﹒６１％，創業板指升１﹒８５％。
　　兩市全日成交９２０８億元（人民幣．下同），按日持平，但值得留意的是北上資金循陸股
通淨流入近１３６億元，是自今年１月３０日以來最高流入記錄，屬歷史偏高水平。
　　國務院總理李強昨日下午主持召開平台企業座談會，釋放呵護民營企業訊號。李強會上要求
各級政府完善投資准入，降低企業合規經營成本，並營造公平環境，促進平台經濟行業良性發展

　　海關總署公布，以美元計價，中國６月出口同比下降１２﹒４％，遠遜市場預期的下降
９﹒５％，降幅較上月擴大４﹒９個百分點，為２０２０年２月以來最大降幅，當時受新冠病毒
疫情突然爆發影響，中國單月出口同比驟減４０﹒６％。６月進口同比下降６﹒８％，亦差過市
場預期的下降４﹒１％，且降幅較上月擴大２﹒３個百分點，為今年４月以來最低。
　　海關新聞發言人呂大良表示下半年外貿穩增長仍面臨較大壓力，但強調未來能繼續鞏固市場
份額，保持全球貨物貿易第一大國的地位。他在回應「近兩個月外貿增速出現了明顯回落，出口
出現負增長」提問時直言，當前外貿發展總體是平穩的，同比看起來似乎走得「慢」了一點，但
環比是一步一個腳印地穩步前行。
　
＊白酒、金融股帶動大盤＊
　
　　陸股通資金湧入，白酒股大幅拉漲，今世緣（滬：６０３３６９）升９﹒１％，舍得酒業
（滬：６００７０２）飆７﹒２％，瀘州老窖（深：０００５６８）升６﹒３％，迎駕貢酒
（滬：６０３１９８）升５﹒８％，五糧液（深：０００８５８）升４﹒４％，貴州茅台
（滬：６００５１９）升１﹒４％。
　　銀行股同樣顯著抽高，中信銀行（滬：６０１９９８）升３﹒６％，郵儲銀行
（滬：６０１６５８）升３﹒２％，建設銀行（滬：６０１９３９）走高２﹒２％，農業銀行
（滬：６０１２８８）升１﹒７％，中國銀行（滬：６０１９８８）升１﹒５％，工商銀行
（滬：６０１３９８）揚１﹒３％。
　
＊大股東減持賺一筆，浙江世寶遭沽＊
　
　　歐洲議會通過《歐盟晶片法案》加大晶片業投資，內地半導體趁機炒作國產替代概念，佰維
存儲（滬：６８８５２５）飆１５﹒９％，安凱微（滬：６８８６２０）升１４％，大港股份
（深：００２０７７）、雅克科技（深：００２４０９）、德明利（深：００１３０９）集體漲
停，耐科裝備（滬：６８８４１９）升８﹒５％，大為股份（深：００２２１３）升７﹒９％。
　　浙江世寶Ａ股（深：００２７０３）此前連續３日收盤價格漲幅偏離值累計達到２０％以上
，惟控股股東浙江世寶乘機減持９７８﹒６４萬股Ａ股套現，股民跟隨走人，浙江世寶全日逆市
急跌５﹒５％，報１６﹒８９元。（ｅｙ）
　
　　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　　　收市（點）　　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００指數　３８９８﹒４２　　＋１﹒４３　　　　　　　　　　　　　
　　上證綜合指數　　３２３６﹒４８　　＋１﹒２６　　　　３７３２﹒４３　　
　　上證Ａ股指數　　３３９２﹒８８　　＋１﹒２６　　　　　　　　　　　　　
　　深證成份指數　　１１０９５﹒４４　＋１﹒６１　　　　５４７５﹒５０　　
　　深圳創業板指數　２２３７﹒５１　　＋１﹒８５　　　　　　　　　　　　　
　　上證Ｂ股指數　　　２６７﹒９４　　＋０﹒６５　　　　　０﹒９０　　　　
　　深證Ｂ股指數　　１１６３﹒５３　　＋０﹒８７　　　　　０﹒３９　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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