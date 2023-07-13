《經濟通通訊社１３日專訊》６月進出口數據同比急跌，反映人民幣匯價下跌、外需內需疲

軟、供應鏈外移等因素，但Ａ股市場午後卻在北上資金大幅流入下急升，滬綜指全日升

１﹒２６％，報３２３６﹒４８點，不但收復三千二還修復一周以來裂口，深股表現更強，深成

指漲１﹒６１％，創業板指升１﹒８５％。

兩市全日成交９２０８億元（人民幣．下同），按日持平，但值得留意的是北上資金循陸股

通淨流入近１３６億元，是自今年１月３０日以來最高流入記錄，屬歷史偏高水平。

國務院總理李強昨日下午主持召開平台企業座談會，釋放呵護民營企業訊號。李強會上要求

各級政府完善投資准入，降低企業合規經營成本，並營造公平環境，促進平台經濟行業良性發展

。

海關總署公布，以美元計價，中國６月出口同比下降１２﹒４％，遠遜市場預期的下降

９﹒５％，降幅較上月擴大４﹒９個百分點，為２０２０年２月以來最大降幅，當時受新冠病毒

疫情突然爆發影響，中國單月出口同比驟減４０﹒６％。６月進口同比下降６﹒８％，亦差過市

場預期的下降４﹒１％，且降幅較上月擴大２﹒３個百分點，為今年４月以來最低。

海關新聞發言人呂大良表示下半年外貿穩增長仍面臨較大壓力，但強調未來能繼續鞏固市場

份額，保持全球貨物貿易第一大國的地位。他在回應「近兩個月外貿增速出現了明顯回落，出口

出現負增長」提問時直言，當前外貿發展總體是平穩的，同比看起來似乎走得「慢」了一點，但

環比是一步一個腳印地穩步前行。



＊白酒、金融股帶動大盤＊



陸股通資金湧入，白酒股大幅拉漲，今世緣（滬：６０３３６９）升９﹒１％，舍得酒業

（滬：６００７０２）飆７﹒２％，瀘州老窖（深：０００５６８）升６﹒３％，迎駕貢酒

（滬：６０３１９８）升５﹒８％，五糧液（深：０００８５８）升４﹒４％，貴州茅台

（滬：６００５１９）升１﹒４％。

銀行股同樣顯著抽高，中信銀行（滬：６０１９９８）升３﹒６％，郵儲銀行

（滬：６０１６５８）升３﹒２％，建設銀行（滬：６０１９３９）走高２﹒２％，農業銀行

（滬：６０１２８８）升１﹒７％，中國銀行（滬：６０１９８８）升１﹒５％，工商銀行

（滬：６０１３９８）揚１﹒３％。



＊大股東減持賺一筆，浙江世寶遭沽＊



歐洲議會通過《歐盟晶片法案》加大晶片業投資，內地半導體趁機炒作國產替代概念，佰維

存儲（滬：６８８５２５）飆１５﹒９％，安凱微（滬：６８８６２０）升１４％，大港股份

（深：００２０７７）、雅克科技（深：００２４０９）、德明利（深：００１３０９）集體漲

停，耐科裝備（滬：６８８４１９）升８﹒５％，大為股份（深：００２２１３）升７﹒９％。

浙江世寶Ａ股（深：００２７０３）此前連續３日收盤價格漲幅偏離值累計達到２０％以上

，惟控股股東浙江世寶乘機減持９７８﹒６４萬股Ａ股套現，股民跟隨走人，浙江世寶全日逆市

急跌５﹒５％，報１６﹒８９元。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３８９８﹒４２ ＋１﹒４３

上證綜合指數 ３２３６﹒４８ ＋１﹒２６ ３７３２﹒４３

上證Ａ股指數 ３３９２﹒８８ ＋１﹒２６

深證成份指數 １１０９５﹒４４ ＋１﹒６１ ５４７５﹒５０

深圳創業板指數 ２２３７﹒５１ ＋１﹒８５

上證Ｂ股指數 ２６７﹒９４ ＋０﹒６５ ０﹒９０

深證Ｂ股指數 １１６３﹒５３ ＋０﹒８７ ０﹒３９

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