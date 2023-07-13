《經濟通通訊社１３日專訊》北上投資Ａ股的滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全

日額度餘４３７﹒４６億元，用８２﹒５４億元或１５﹒９％。

外資今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）大幅淨流入１３５﹒８５億元，為連續第四日

淨流入，且今日淨買入規模創今年１月３０日（１８６﹒１４億）以來５個半月新高。

互聯互通新規的一年過渡期即將結束，自７月２４日起，已開通滬股通、深股通交易權限的

內地投資者只可賣出所持Ａ股，不能再買入，以杜絕「假外資」。（ｊｔ）

