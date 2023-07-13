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AH股新聞

13/07/2023 15:13

《滬股通》滬股通額度用８２億，外資流入近１３６億創５個半月高

　　《經濟通通訊社１３日專訊》北上投資Ａ股的滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘４３７﹒４６億元，用８２﹒５４億元或１５﹒９％。
　　外資今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）大幅淨流入１３５﹒８５億元，為連續第四日
淨流入，且今日淨買入規模創今年１月３０日（１８６﹒１４億）以來５個半月新高。
　　互聯互通新規的一年過渡期即將結束，自７月２４日起，已開通滬股通、深股通交易權限的
內地投資者只可賣出所持Ａ股，不能再買入，以杜絕「假外資」。（ｊｔ）

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