《經濟通通訊社１３日專訊》深證成分指數全日收市升１﹒６１％，報１１０９５﹒４４點
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互聯互通新規的一年過渡期即將結束，自７月２４日起，已開通滬股通、深股通交易權限的
內地投資者只可賣出所持Ａ股，不能再買入，以杜絕「假外資」。券商股今日幾乎全線走高，國
盛金控（深：００２６７０）漲６﹒９％，東北證券（深：０００６８６）升２﹒８％，東方財
富（深：３０００５９）升３﹒５％。
歐洲議會通過《歐盟晶片法案》，目標是在２０３０年之前將晶片產量提升四倍，讓歐盟晶
片在全球的比重達到２０％。半導體再炒作國產替代概念，大港股份（深：００２０７７）、德
明利（深：００１３０９）、雅克科技（深：００２４０９）漲停，江波龍
（深：３０１３０８）飆９﹒７％。
ＡＩ股反彈，科大訊飛（深：００２２３０）升０﹒３％，同花順（深：３０００３３）漲
３﹒１％，昆侖萬維（深：３００４１８）升０﹒９％，軟通動力（深：３０１２３６）升
０﹒３％，藍色光標（深：３０００５８）升５﹒８％，湯姆貓（深：３００４５９）升
１﹒７％，拓爾思（深：３００２２９）升２﹒７％，潤和軟件（深：３００３３９）升
０﹒６％。（ｊｔ）
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