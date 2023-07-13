《經濟通通訊社１３日專訊》「醬油茅」中炬高新（滬：６００８７２）股東內鬥升級到引

起監管注意。７月１２日上交所向中炬高新下發關於對中炬高新媒體報道相關事項的監管工作函

。隨後，中炬高新發布公告稱，將按照工作函的有關要求，認真落實，依法合規開展相關工作，

維護全體投資者的合法權益。

上交所提及的相關事項與一份聲明有關。中炬高新的監事會在上周要求召開股東大會，提議

罷免四位寶能系的派駐董事；「寶能系」旗下的中山潤田數日後在寶能集團官網發布聲明稱，中

炬高新的國資股東涉嫌虛假訴訟、操縱證券的重大犯罪行為，導致中炬高新及股東、廣大投資者

約５００億元（人民幣．下同）巨額經濟損失。

中炬高新目前續跌２﹒３％，報３５﹒０７元。



＊寶能系舉報國資股東虛假訴訟＊



有「醬油茅」之稱的中炬高新旗下全資子公司廣東美味鮮調味食品有限公司是國內知名的大

型調味食品生產企業，擁有「廚邦」「美味鮮」兩大品牌。財報顯示，２０２２年公司歸屬於母

公司的淨利潤為－５﹒９２億元，同比下降１７９﹒８２％，這是中炬高新上市２８年來首次出

現虧損。虧損局面尚未扭轉，中炬高新卻爆發了內鬥，且有愈演愈烈之勢。

所謂虛假訴訟，中山潤田表示，工業聯合公司以中炬高新未履行三份土地使用權轉讓合同為

由，捏造事實，向法院提起民事訴訟，其行為已涉嫌虛假訴訟直接導致中炬高新２０２２年年報

計提預計負債約１１８億元，公司上市２８年來首次出現虧損，中炬高新及其股東利益遭受重大

損失。

針對中山潤田的舉報，火炬集團發聲明稱，中山潤田罔顧事實和法律，該舉報內容肆意抹黑

，捏造、歪曲事實，惡意損害他人聲譽，擾亂公司正常經營秩序。（ｊｔ）

