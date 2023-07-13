《經濟通通訊社１３日專訊》微軟此前表示發現有來自中國的黑客於今年５月起侵入多個

Ｏｕｔｌｏｏｋ電子郵件帳戶，影響約２５個組織，包括多個美國政府機構，其中美國商務部長

雷蒙多的郵箱帳戶亦被入侵，美方周三（１２日）亦確認美國政府於今年６月發現電郵異常，當

時已立即通知微軟。

中國外交部發言人汪文斌今日在例行記者會上就事件表示，美國不應散布虛假信息轉移視線

，美國應盡快就其網絡攻擊行為作出交代。（ｅｙ）

