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AH股新聞

13/07/2023 15:51

【大國博弈】微軟稱中國黑客侵美官員電郵，中方指美國散布假消息

　　《經濟通通訊社１３日專訊》微軟此前表示發現有來自中國的黑客於今年５月起侵入多個
Ｏｕｔｌｏｏｋ電子郵件帳戶，影響約２５個組織，包括多個美國政府機構，其中美國商務部長
雷蒙多的郵箱帳戶亦被入侵，美方周三（１２日）亦確認美國政府於今年６月發現電郵異常，當
時已立即通知微軟。
　　中國外交部發言人汪文斌今日在例行記者會上就事件表示，美國不應散布虛假信息轉移視線
，美國應盡快就其網絡攻擊行為作出交代。（ｅｙ）

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