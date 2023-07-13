《經濟通通訊社１３日專訊》人民銀行行長易綱近期在中國社科院經濟研究所月刊《經濟研

究》發表《貨幣政策的自主性、有效性與經濟金融穩定》一文，指未來中國潛在經濟增速有望保

持在合理區間，有條件盡量保持正常的貨幣政策，保持正的利率，保持正常的、斜率向上的收益

率曲線形態。發揮好結構性貨幣政策工具的作用，加大對國民經濟重點領域和薄弱環節的金融支

持。

易綱在文中指出，在近年來全球主要發達經濟體利率大幅變化的環境下，中國的貨幣政策沒

有簡單跟隨，而是堅持「以我為主」，自主性和有效性明顯上升。在調控中充分考慮時滯等複雜

因素，在做好逆周期調節的同時，注重跨周期調節和跨區域平衡，在收緊和放鬆兩個方向都相對

審慎、留有餘地，貨幣政策始終運行在正常區間，實際利率與潛在經濟增速大體匹配。近年來人

民幣匯率彈性顯著增強，提高了利率調控的自主性，促進了宏觀經濟穩定，經濟基本面穩定又對

匯率穩定形成支撐，外匯市場運行更有韌性，利率和匯率之間形成良性互動。



＊把握好貨幣政策調控力度和節奏，持續推進利率匯率市場化＊



他表示，下一步要做好以下工作：一是保持總量適度，堅持實施穩健的貨幣政策，保持貨幣

條件與經濟潛在增速和物價基本穩定的要求相匹配。搞好逆周期調節和跨周期調控，兼顧短期和

長期、經濟增長和物價穩定、內部均衡和外部均衡，把握好貨幣政策調控的力度和節奏，堅持不

搞「大水漫灌」，不超發貨幣，為實體經濟提供更有力、更高質量的支持。

二是深化改革，持續推進利率、匯率市場化，以我為主兼顧內外平衡。繼續健全市場化利率

形成、調控和傳導機制，完善中央銀行政策利率和利率走廊機制，穩定市場預期，推動降低企業

綜合融資成本。穩步深化匯率市場化改革，堅持完善以市場供求為基礎，參考一籃子貨幣進行調

節、有管理的浮動匯率制度，增強人民幣匯率彈性，加強預期管理，堅持底線思維，做好跨境資

金流動的監測分析和風險防範，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定，更好地發揮匯率

調節宏觀經濟和國際收支自動穩定器功能。

三是加強政策協同，持續完善宏觀審慎政策框架，防範化解金融風險。（ｓｌ）

