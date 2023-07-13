《經濟通通訊社１３日專訊》據今日俄羅斯國際通訊社報道，俄羅斯外交部１１日宣布，俄

羅斯正計劃與東盟國家磋商在雙邊貿易中改用本國貨幣結算，此舉是俄方推動在國際貿易結算中

去美元化措施的一部分。

在俄外長拉夫羅夫訪問印尼之前，俄外交部在一份聲明中表示，由於西方的制裁，俄羅斯與

東盟國家之間的貿易額在２０２２年下降了４﹒４％。為改善情況，俄羅斯正在就引入本國貨幣

進行相互結算而與東盟１０國展開磋商。

西方對俄實施制裁後，俄羅斯及其貿易夥伴大力減少對西方金融體系的依賴，並以本國貨幣

取代美元和歐元進行貿易結算。這一趨勢得到全球多國的支持，貿易結算中廣泛使用的貨幣包括

俄羅斯盧布、人民幣和阿聯酋迪拉姆。



＊俄羅斯擬兩個月出售值１０９５億盧布的人民幣＊



另一邊廂，有內媒日前報道指，俄羅斯財政部數據顯示，該國６月份石油及天然氣收入較預

期低３０３億盧布，７月份料再少達４５億盧布，因而該國需出售近３４９億盧布等值的人民幣

以彌補財政缺口，出售人民幣時間料為７月７日至８月４日。報道並指，俄羅斯６月已出售價值

約７４６億盧布的人民幣，即俄羅斯將以２個月左右時間賣出價值約１０９５億盧布的人民幣。

俄羅斯衛星通訊社１０日引述俄羅斯中央銀行網站數據報道，該行７月７日在國內市場上出

售的人民幣的交易額為３６億盧布。有關交易使用「明天」結算方式，即下一個交易日的交易。

報道指，自１月１３日起，俄央行根據預算規則恢復了對財政部的外匯交易，惟目前只有人民幣

可以買賣，而在６月７日至７月６日期間，俄羅斯外匯銷售計劃為７４６億盧布，每天３６億盧

布。（ｓｌ）

