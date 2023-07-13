《經濟通通訊社１３日專訊》海關總署公布，以美元計價，中國６月出口同比下降

１２﹒４％，遠遜市場預期的下降９﹒５％，降幅較上月擴大４﹒９個百分點，為２０２０年２

月以來最大降幅，當時受新冠病毒疫情突然爆發影響，中國單月出口同比驟減４０﹒６％。

以美元計價，中國６月進口同比下降６﹒８％，亦差過市場預期的下降４﹒１％，且降幅較

上月擴大２﹒３個百分點，為今年４月以來最低。貿易順差７０６﹒２億美元，低於市場預期的

７４４億美元，擴大７﹒３％，上月為６５８﹒１億美元。

按美元計價，上半年進出口總值２﹒９２萬億美元，同比下降４﹒７％。其中，出口

１﹒６６萬億美元，下降３﹒２％；進口１﹒２５萬億美元，下降６﹒７％；貿易順差

４０８６﹒９億美元，擴大１３﹒７％，１－５月為３５９４﹒８億美元。



＊人民幣計６月出口降８﹒３％、進口降２﹒６％＊



以人民幣計價，６月進出口總值３﹒４９萬億元，同比下降６％。其中出口１﹒９９萬億元

，下降８﹒３％；進口１﹒５萬億元，下降２﹒６％；貿易順差４９１２﹒５億元，擴大

８﹒６％。上半年進出口總值２０﹒１萬億元，增２﹒１％；其中出口１１﹒５萬億元，增

３﹒７％；進口８﹒６４萬億元，下降０﹒１％；貿易順差２﹒８２萬億元，擴大１３﹒９％。

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