【ＦＯＣＵＳ】布油期貨突破每桶８０美元之際，聯儲２６日議息前的關鍵數據６月ＣＰＩ

，追平史上最長回落紀錄－－連跌１２個月至按年漲３％，為２０２１年３月以來最低；剔除價

格波動較大的食品和能源後的核心ＣＰＩ，亦終回落至５％以下，按年漲４﹒８％，為２０２１

年１０月最低。

儘管交易員押注７月加息２５基點概率仍高企９３％，但加息周期終點就在眼前，對沖基金

自３月來首次轉向整體看空美元。另一邊廂，美國５月消費信貸錄２０２０年１１月以來最低，

而中國６月對美國出口按年縮水近四分一，高通脹侵蝕購買力的陰影揮之不去。



＊低油價效應，食住開支仍高企＊



「Ｔｈａｔ’ｓ Ｂｉｄｅｎｏｍｉｃｓ ｉｎ ａｃｔｉｏｎ」，面對美國通脹從去年６

月９﹒１％回落至最新３％，總統拜登邀功的同時，他的民主黨同僚、參議員沃倫同日向聯儲主

席鮑公喊話，「任務已經完成……讓我們停止加息」。不過，期貨市場顯示，聯邦基金利率月底

仍大概率將邁向５﹒５％的２２年來高點。

對堅持到底的鮑威爾來說，核心通脹（扣除能源、食品）４﹒８％及超級核心通脹（扣除住

房）３﹒９％，仍遠高於２％的政策目標，應該是繼續加息的完美理由。若再看看各分項，拖低

標題通脹回落的最大功臣仍是燃油（－３６﹒５％）、汽油（－２６﹒５％）、天然氣（－

１８﹒６％）、二手車（－５﹒２％）；但食品、外出用餐、租金、交通在去年飆升的基礎上，

按年續分別升４﹒７％、７﹒７％、８﹒３％、８﹒２％。

更令鮑威爾不敢掉以輕心的，是國際基準的布油期貨自４月以來首次重上８０美元，而俄羅

斯烏拉爾原油亦錄去年１２月以來首次突破６０美元上限。截至上周，美國戰略原油（ＳＰＲ）

儲量已降至１９８３年８月以來最低水平（３﹒４６８億桶），相當於拜登上任至今減少逾

２﹒９億桶。



＊捂緊錢包，６月自華進口跌２４％＊



ＣＰＩ漲幅回落，但「民以食為天」之下，麵包、火腿、咖啡、冰淇淋等仍騰貴，令基層美

國人不得不縮減其他開支；據德勤最新估算，即將成為暑假後家庭第二大支出的「返校開銷」，

預計將錄９年來首次收縮至３１２億美元，因家長減少服裝（－１４％）、資訊產品（－１３％

）的支出。為增加銷量，亞馬遜Ｐｒｉｍｅ Ｄａｙ將Ａｐｐｌｅ ＭａｃＢｏｏｋ Ａｉｒ平

板電腦（２０２０年版）直降２５０美元至７４９﹒９９美元。

同樣等待買家的還有汽車經銷商，據Ｃｏｘ Ａｕｔｏｍｏｔｉｖｅ報告，截至二季度，經

銷商的電動車平均庫存按年增３４２％，至逾９﹒２萬輛。

消費者因高通脹耗盡超額儲蓄而捂緊錢包的另一證據是，美聯儲本周公布，５月消費信貸僅

增７２﹒４億美元，為兩年半最低，其中包括教育、購車等的非循環信貸更錄２０２０年４月以

來的首次倒跌。拋開墨西哥等近岸替代效應，此或部分解釋了中國６月對美國出口、整體機電產

品出口分別按年銳減近２４％、９％。

