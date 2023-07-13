《經濟通通訊社１３日專訊》大陸方面去年８月對「台獨」頑固分子關聯機構「台灣民主基

金會」、「國際合作發展基金會」採取懲戒措施，禁止大陸組織、企業、個人與為上述基金會捐

款的宣德能源、凌網科技、天亮醫療、天眼衛星科技共４家企業進行任何交易、合作，並禁止有

關企業負責人入境。不過，國台辦最新宣布，天亮醫療已深刻認識錯誤，陸方即日起不再對天亮

醫療採取禁止大陸組織、企業、個人與其進行交易、合作和禁止負責人入境等措施。

國台辦發言人陳斌華今日被問及上述４家企業有無新的處理態度時表示，近一年來，天亮醫

療多次提供相關材料，對涉事情況作了解釋，表明是企業內部管理失察；其負責人近日在接受台

灣媒體採訪時表示，「台獨」會引發戰爭，和平穩定的兩岸關係有利於兩岸經貿合作，本人及企

業支持「九二共識」、反對「台獨」，將與「台獨」相關組織、機構劃清界線。

陳斌華指出，鑑於天亮醫療能深刻認識錯誤，在兩岸關係上表達正確立場，有關部門決定，

即日取消相關制裁。陳斌華強調，陸方堅決反對「台獨」頑固分子的關聯企業和金主在大陸謀利

，目前對其他３家企業的懲戒措施保持不變。（ｓｌ）

