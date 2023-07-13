《經濟通通訊社１３日專訊》原中國銀行業監督管理委員會（銀監會）黨委委員、副主席蔡

鄂生受賄、利用影響力受賄、濫用職權一案，今日在江蘇省鎮江市中級人民法院一審公開開庭審

理。蔡鄂生當庭表示認罪悔罪，法庭最後宣布擇期宣判。

江蘇省鎮江市人民檢察院指控，蔡鄂生在２００６年至２０２１年間，利用擔任原銀監會黨

委委員、副主席等職務上的便利以及職權或者地位形成的便利條件，為相關單位和個人在融資貸

款、業務承攬、職務提任等事項上提供幫助，直接或者通過他人非法收受財物，共計折合人民幣

４﹒０９億餘元。

２０１８年至２０２１年間，蔡鄂生利用曾任原銀監會黨委委員、副主席的職權或者地位形

成的便利條件，通過其他國家工作人員職務上的行為，為相關單位和個人在股權轉讓、融資貸款

、工作調整等事項上提供幫助，直接或者通過他人非法收受財物，共計折合人民幣１﹒１億餘元

。

２０１０年至２０１３年間，蔡鄂生在擔任原銀監會黨委委員、副主席期間，違反法律法規

和相關規定，在履行監管職責過程中徇私舞弊，濫用職權，致使公共財產、國家和人民利益遭受

重大損失，情節特別嚴重。

７２歲的蔡鄂生曾是解放軍高炮七十一師六三一團戰士，１９７５年起進入中國人民銀行工

作，由北京海淀區辦事處幹部一路升至中國人民銀行行長助理兼上海分行行長及黨委書記，

２００５年起出任原銀監會副主席、黨委委員，２０１３年退休。２０２１年７月，中紀委通報

蔡鄂生受查。去年１月，蔡鄂生被開除黨籍，所涉問題包括「濫用金融監管權，嚴重擾亂金融市

場秩序，嚴重污染金融領域政治生態」；同年２月被逮捕、６月被提起公訴。（ｓｌ）

