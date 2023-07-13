《經濟通通訊社１３日專訊》商務部、國家發改委、教育部等１６部門印發《２０２３年家

政興農行動工作方案》，其中提出要吸納大學生就業創業，具體措施包括鼓勵運作規範、信譽良

好的家政企業、家政培訓機構開展校園招聘，為年輕人才提供更多就業選擇；鼓勵高校畢業生創

辦家政企業，符合條件的按規定給予一次性創業補貼、社保補貼；鼓勵龍頭家政企業積極吸納青

年實習見習，符合條件的按規定給予就業見習補貼。脫貧家庭新成長勞動力接受家政服務職業教

育，按規定享受資助政策。



＊吸納脫貧及農村低收入人口從事家政服務＊



《方案》提出，開展供需對接活動支持就業。引導各地組織信譽良好、運作規範的家政企業

，把握節假日、農閒等時間節點，赴勞動力資源豐富的縣（鄉、鎮）舉辦現場宣講會、見面會、

招聘會等供需對接活動，吸納防止返貧監測對象、當地脫貧人口和農村低收入人口從事家政服務

。發揮家政勞務輸出基地作用，加強中心城市家政企業與中西部市縣對接，進一步暢通家政服務

供需對接渠道。

《方案》又提出，舉辦促消費活動帶動就業。鼓勵有條件的地方組織優秀家政企業「進商圈

」「進社區」，拓展家政消費場景，提振家政服務消費，創造家政就業機會。鼓勵開展勞務精準

對接，幫助願意從事家政服務的農村轉移勞動力直達社區服務網點就業。鼓勵家政企業與產業鏈

、供應鏈關聯企業融合發展，積極推出適合社區需求的新產品、新服務、新消費。（ｓｌ）

