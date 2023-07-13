《經濟通通訊社１３日專訊》國家網信辦、國家發改委等七個部門聯合發布《生成式人工智

能服務管理暫行辦法》（下稱《辦法》），自２０２３年８月１５日起施行。

《辦法》提出，鼓勵生成式人工智能技術在各行業、各領域的創新應用，生成積極健康、向

上向善的優質內容，探索優化應用場景，構建應用生態體系。生成式人工智能服務提供者（下稱

「提供者」）應當依法開展預訓練、優化訓練等訓練數據處理活動，包括使用具有合法來源的數

據和基礎模型；涉及知識產權的不得侵害他人依法享有的知識產權；涉及個人信息的應當取得個

人同意或者符合法律、行政法規規定；採取有效措施提高訓練數據質量，增強訓練數據的真實性

、準確性、客觀性、多樣性。

《辦法》提出，鼓勵生成式人工智能算法、框架、芯片及配套軟件平台等基礎技術的自主創

新，平等互利開展國際交流與合作，參與生成式人工智能相關國際規則制定。推動生成式人工智

能基礎設施和公共訓練數據資源平台建設。促進算力資源協同共享，提升算力資源利用效能。推

動公共數據分類分級有序開放，擴展高質量的公共訓練數據資源。鼓勵採用安全可信的芯片、軟

件、工具、算力和數據資源。



＊提供和使用服務應尊重社會公德和倫理道德＊



《辦法》提出，提供和使用生成式人工智能服務，應當遵守法律、行政法規，尊重社會公德

和倫理道德。在算法設計、訓練數據選擇、模型生成和優化、提供服務等過程中，採取有效措施

防止產生民族、信仰、國別、地域、性別、年齡、職業、健康等歧視；尊重知識產權、商業道德

，保守商業秘密，不得利用算法、數據、平台等優勢，實施壟斷和不正當競爭行為；尊重他人合

法權益，不得危害他人身心健康，不得侵害他人肖像權、名譽權、榮譽權、隱私權和個人信息權

益。

此外，《辦法》要求提供者採取有效措施，防範未成年人用戶過度依賴或者沉迷生成式人工

智能服務，又規定提供者應當按照《互聯網信息服務深度合成管理規定》對圖片、視頻等生成內

容進行標識。提供者發現違法內容的，應當及時採取停止生成、停止傳輸、消除等處置措施並採

取模型優化訓練等措施進行整改。提供者發現使用者利用生成式人工智能服務從事違法活動的，

應當依法依約採取有關處置措施，保存有關記錄，並向有關主管部門報告。（ｓｌ）

