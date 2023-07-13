《經濟通通訊社１３日專訊》大眾公用（０１６３５）（滬：６００６３５）公布，預期截

至６月３０日止中期盈利４億至５﹒５億元（人民幣．下同），去年同期虧損１﹒５億元，而扣

除非經常性損益之純利５﹒３億至７﹒２億元，去年同期虧損５２７７萬元。

該集團指，期內轉虧為盈主因公用事業等主營業務保持穩定發展，受境內外資本市場影響，

所持金融資產公允價值變動收益較去年同期均有較大幅度上升。另外，該集團部分聯營、合營企

業的業績基本恢復到以往正常水平，較去年同期有較大幅度上升。（ｗｈ）

