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AH股新聞

13/07/2023 07:53

【企業盈喜】大眾公用（１６３５）料中期虧轉賺最多５﹒５億人幣

　　《經濟通通訊社１３日專訊》大眾公用（０１６３５）（滬：６００６３５）公布，預期截
至６月３０日止中期盈利４億至５﹒５億元（人民幣．下同），去年同期虧損１﹒５億元，而扣
除非經常性損益之純利５﹒３億至７﹒２億元，去年同期虧損５２７７萬元。
　　該集團指，期內轉虧為盈主因公用事業等主營業務保持穩定發展，受境內外資本市場影響，
所持金融資產公允價值變動收益較去年同期均有較大幅度上升。另外，該集團部分聯營、合營企
業的業績基本恢復到以往正常水平，較去年同期有較大幅度上升。（ｗｈ）

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