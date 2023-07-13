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AH股新聞

13/07/2023 07:53

《國企紅籌》第一拖拉機（００３８）中標８７１９萬人幣採購合約

　　《經濟通通訊社１３日專訊》第一拖拉機（０００３８）（滬：６０１０３８）公布，通過
公開招投標方式，中標智能研究院旱田╱水田全程機械化驗證平台採購項目６個標段。
　　該集團指，昨天與智能研究院就該６個標段分別訂立設備採購合同智能研究院向其採購拖拉
機、播種機和耕整地機具等，總代價約８７１９萬人民幣。
　　該集團指，控股子公司及其控股股東分持智能研究院３﹒８４％和４８﹒４８％股權，構成
關連交易。（ｗｈ）

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