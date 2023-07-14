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AH股新聞

14/07/2023 10:33

《駐京專電》人行劉國強：下半年不會通縮，未來續搞好跨周期調節

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》６月中國ＣＰＩ同比持平，引發外界對經
濟通縮的憂慮，不過人行副行長劉國強在國新辦發布會表示，中國Ｍ２、經濟保持增長，並未出
現通縮，下半年也不會出現通縮，他預計７月份ＣＰＩ仍會走弱，８月份有望回升，預計全年走
出Ｕ型趨勢，年底向１％靠攏。
　　劉國強又強調，當前經濟面臨的調整屬於疫後經濟復甦的正常現象，很多國家疫情後經濟復
甦需要一年左右時間，中國疫情防控平穩轉段才過了半年。從長期趨勢看，經濟向高質量發展的
方向沒有變，高質量發展的力量正在逐步積累，這也是經濟結構調整的好時機。
　
＊人行：繼續實施穩健貨幣政策＊
　
　　劉國強指，人行將繼續精準有力實施穩健的貨幣政策，搞好跨周期調節，充分發揮貨幣信貸
政策效能，統籌推動經濟運行持續好轉、內生動力持續增強、社會預期持續改善、風險隱患持續
化解，促進經濟良性循環。
　
＊新發放企業貸款利率有所下降＊
　
　　劉國強又總結上半年金融數據指，從總量看流動性合理充裕，穩固對實體經濟的支持力度。
上半年，人民銀行降準０﹒２５個百分點，釋放長期流動性，增強信貸總量增長的穩定性和可持
續性，切實服務實體經濟。６月末，廣義貨幣供應量（Ｍ２）、社會融資規模存量、人民幣各項
貸款分別同比增長１１﹒３％、９﹒０％和１１﹒３％。上半年，社會融資規模增量為
２１﹒５５萬億元，同比多增４７５４億元；人民幣各項貸款增加１５﹒７３萬億元，比上年同
期多增２﹒０２萬億元。
　　６月末，製造業中長期貸款餘額同比增長４０﹒３％，比各項貸款增速高２９﹒０個百分點
；基礎設施業中長期貸款餘額同比增長１５﹒８％，比各項貸款增速高４﹒５個百分點；「專精
特新」中小企業貸款餘額同比增長２０﹒４％，比各項貸款增速高９﹒１個百分點；普惠小微貸
款餘額同比增長２６﹒１％，比各項貸款增速高１４﹒８個百分點；普惠小微授信戶數為
５９３５萬戶，接近６０００萬戶，同比增長１３﹒３％。上半年，發放個人住房貸款總額同比
多５１６４億元。
　　從利率看，推動實體經濟融資成本穩中有降。上半年，人民銀行持續完善市場化利率形成和
傳導機制，優化央行政策利率體系，發揮貸款市場報價利率（ＬＰＲ）改革效能和指導作用，１
年期和５年期ＬＰＲ均下降１０個基點，推動企業融資和居民信貸成本穩中有降。上半年，新發
放企業貸款加權平均利率為３﹒９６％，比上年同期低２５個基點；新發放個人住房貸款加權平
均利率為４﹒１８％，比上年同期低１０７個基點。

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