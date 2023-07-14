《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》人行調查統計司司長阮健弘表示，上半年

，金融機構各項貸款新增１５﹒７３萬億元（人民幣．下同），同比多增２﹒０２萬億元，顯示

金融體系對實體經濟的支持力度進一步加大。從行業投向看，新增貸款主要投向製造業、基礎設

施業等重點領域，房地產行業貸款增長也呈現持續恢復態勢，貸款行業結構進一步優化。



＊上半年房地產中長期貸款增量多４５９０億＊



基礎設施行業中長期貸款增長比較快。６月末，基礎設施行業中長期貸款同比增長

１５﹒８％，比上年同期高３﹒３個百分點。上半年新增３﹒２５萬億元，同比多增１﹒１萬億

元。房地產業中長期貸款增速持續上升。６月末，房地產業中長期貸款增長７﹒１％，比上月末

和上年同期分別高０﹒２和８﹒５個百分點，增速已是連續１１個月上升。上半年房地產業新增

中長期貸款６２８７億元，同比多增４５９０億元。



＊高技術製造業中長期貸款同比增長４１﹒５％＊



阮健弘又表示，製造業中長期貸款增速保持較高水平。６月末，製造業中長期貸款同比增長

４０﹒３％，比上年同期高１０﹒７個百分點，比全部產業的中長期貸款增速高２２﹒３個百分

點。上半年新增２﹒１５萬億元貸款，同比多增８２１９億元。其中，高技術製造業中長期貸款

同比增長４１﹒５％，比上半年同期高１１﹒５個百分點。上半年新增高技術製造業中長期貸款

是４８３５億元，同比多增１８４７億元。

