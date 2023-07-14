《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》人行調查統計司司長阮健弘表示，上半年
，金融機構各項貸款新增１５﹒７３萬億元（人民幣．下同），同比多增２﹒０２萬億元，顯示
金融體系對實體經濟的支持力度進一步加大。從行業投向看，新增貸款主要投向製造業、基礎設
施業等重點領域，房地產行業貸款增長也呈現持續恢復態勢，貸款行業結構進一步優化。
＊上半年房地產中長期貸款增量多４５９０億＊
基礎設施行業中長期貸款增長比較快。６月末，基礎設施行業中長期貸款同比增長
１５﹒８％，比上年同期高３﹒３個百分點。上半年新增３﹒２５萬億元，同比多增１﹒１萬億
元。房地產業中長期貸款增速持續上升。６月末，房地產業中長期貸款增長７﹒１％，比上月末
和上年同期分別高０﹒２和８﹒５個百分點，增速已是連續１１個月上升。上半年房地產業新增
中長期貸款６２８７億元，同比多增４５９０億元。
＊高技術製造業中長期貸款同比增長４１﹒５％＊
阮健弘又表示，製造業中長期貸款增速保持較高水平。６月末，製造業中長期貸款同比增長
４０﹒３％，比上年同期高１０﹒７個百分點，比全部產業的中長期貸款增速高２２﹒３個百分
點。上半年新增２﹒１５萬億元貸款，同比多增８２１９億元。其中，高技術製造業中長期貸款
同比增長４１﹒５％，比上半年同期高１１﹒５個百分點。上半年新增高技術製造業中長期貸款
是４８３５億元，同比多增１８４７億元。
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