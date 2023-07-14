《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》針對近期人民幣匯率波動的情況，人行副

行長劉國強在國新辦發布會上回應稱，匯率是中性的，不能任性操縱，否則不但「撈不著什麼」

還會害人害己。當前看，人民幣匯率雖然有所貶值，但沒有偏離基本面，人民銀行已經綜合採取

措施管理預期，外匯市場總體運行平穩。他更強調，人民幣匯率漲或者跌都偏不到哪裏去，既沒

有「大媽」也沒有「大鱷」，人民幣匯率不會出現單邊市，仍會保持雙向波動、合理均衡。下一

步，人民銀行以預期管理為核心，綜合施策、穩定預期，必要的時候對市場順周期、單邊行為進

行糾偏，堅決防範匯率大起大落。

劉國強表示，中國既是出口大國，也是進口大國，「甘蔗沒有兩頭甜」，匯率過高過低都不

好，中國實行以市場供求為基礎、參考一籃子貨幣進行調節、有管理的浮動匯率制度。這個機制

的特點是總體上由市場決定，更好發揮市場和政府兩隻手作用，堅決避免匯率大起大落。



＊三大支撐，人民幣不會出現單邊勢頭＊



劉國強表示，從宏觀經濟大盤看，中國經濟長期向好的基本面沒有變，隨著經濟循環暢通和

高質量發展，中國經濟將持續好轉；從國際收支大盤看，中國經常項目順差保持在佔ＧＤＰ

２％的適度水平，近期境外資金投資境內債券繼續保持淨流入態勢；從儲備大盤看，中國外匯儲

備充足，餘額穩居世界第一。總的看，有這三個大盤子支撐，人民幣匯率不會出現單邊市，仍會

在合理均衡水平上保持基本穩定。

