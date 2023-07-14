《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》人民銀行貨幣政策司司長鄒瀾在國新辦發

布會上表示，今年上半年，個人住房貸款累計發放３﹒５萬億元（人民幣．下同），較去年同期

多發放超過５１００億元，對住房銷售支持力度明顯加大。但統計數據顯示的個人住房貸款餘額

總體略微減少一點，這主要是因為理財收益率、房貸利率等價格關係已經發生了變化，居民使用

存款或者減少其他投資提前償還存量貸款的現象大幅增加。鄒瀾雖然稱這種現象對住房需求並不

構成影響，但承認提前還款客觀上對商業銀行的收益有一定的影響。

鄒瀾表示，盡管貸款市場報價利率下行了０﹒４５個百分點，但因為合同約定的加點幅度在

合同期限內是固定不變的，前些年發放的存量房貸利率仍然處在相對較高的水平上，這與提前還

款大幅增加有比較大的關係，所以支持和鼓勵商業銀行與借款人自主協商變更合同約定，或者是

新發放貸款置換原來的存量貸款。



＊樓市過熱階段陸續出台的政策存在邊際優化空間＊



金融支持保交樓方面，鄒瀾介紹，已累計為民營房企２６０億元債券發行提供增信支持。去

年以來，因為非金融負債收緊，開發貸款需求明顯增加，商業銀行開發貸款投放力度加大，今年

上半年累計新增４２００多億元，同比多增約２０００億元，促進了開發商加快項目施工建設，

有利於保障項目的交付。

鄒瀾表示，人民銀行將堅持「房子是用來住的，不是用來炒的」定位，配合相關部門和地方

政府扎實做好保交樓、保民生、保穩定工作，滿足行業合理融資需求，繼續為行業風險有序出清

創造有利金融環境。考慮到中國房地產市場供求關係已經發生深刻變化，過去在市場長期過熱階

段陸續出台的政策存在邊際優化空間，金融部門將積極配合有關部門加強政策研究，因城施策提

高政策精準度，更好地支持剛性和改善性住房需求，促進房地產市場平穩健康發展。

