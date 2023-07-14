《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》人行副行長劉國強在國新辦發布會表示，

將進一步豐富金融工具，推動金融資源更多投向科技型企業，為科技型企業提供更為精準、優質

、高效的金融服務。推動商業銀行進一步擴大科技型企業貸款投放，重點構建專業化的風險評估

體系，健全績效考核和盡職免責機制，完善適應科技型企業融資需求特點的組織架構和產品服務

。



＊加強對種子期、初創期科技型企業的中長期資本供給＊



此外，在債券市場方面，進一步豐富債券產品，加強市場培育，擴大科技型企業債券發行規

模。股權融資市場方面，規範發揮政府投資基金支持科技型企業融資作用，拓寬創業投資和私募

股權投資資金來源和退出渠道，加強對種子期、初創期科技型企業的中長期資本供給。並推動有

關部門創新服務科技型企業的融資擔保業務模式，優化首台（套）重大技術裝備、重點新材料首

批次應用保險補償機制試點政策，豐富科技保險產品供給，分擔分散創新創業風險。穩妥有序推

進科技創新金融改革相關試點工作。

截至今年６月末，全國「專精特新」中小企業貸款餘額為２﹒７２萬億元（人民幣．下同）

，較上年同期增加４５９８億元，增長速度為２０﹒４％，連續１４個月保持在２０％以上的增

速，存量貸款加權平均利率為４﹒０９％，同比下降３９個基點；科技型中小企業貸款餘額

２﹒３６萬億元，較上年同期增加４７２７億元，增速為２５﹒１％，存量貸款加權平均利率為

４﹒５０％，同比下降３９個基點。

