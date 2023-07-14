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AH股新聞

14/07/2023 17:18

《國企紅籌》龍源電力６月發電量微增０﹒７４％，上半年升近一成

　　《經濟通通訊社１４日專訊》龍源電力（００９１６）（深：００１２８９）公布，６月集
團按合併報表口徑完成發電量約５５２萬兆瓦時，按年增長０﹒７４％。其中，風電下降
７﹒３８％，火電增長０﹒８３％，其他可再生能源增長２１２﹒７４％。
　　２０２３年首６個月，累計完成發電量約３９７４﹒７萬兆瓦時，按年增長９﹒４８％。其
中，風電增長９﹒５７％，火電下降４﹒６１％，其他可再生能源增長９６﹒７５％。（ｒｈ）

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