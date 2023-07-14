《經濟通通訊１４日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



突破２０萬億元，上半年外貿規模創新高

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

海關總署１３日公布，上半年中國貨物貿易進出口總值２０﹒１萬億元（人民幣．下同），同比

增長２﹒１％，規模在歷史同期首次突破２０萬億元。其中，出口１１﹒４６萬億元，同比增長

３﹒７％；進口８﹒６４萬億元，同比下降０﹒１％。



資本市場法治建設不斷深化，「零容忍」步入新階段

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

專家表示，完善資本市場制度規則體系，以「零容忍」態度打擊各類違法違規行為，加快構建全

方位、立體式追責機製成為今年以來資本市場法治建設的看點，資本市場「零容忍」正步入凝聚

合力新階段。



上半年全社會用電量同比增長５％

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

國家能源局１３日發布的數據顯示，１至６月，全社會用電量累計４３０７６億千瓦時，同比增

長５％。





《上海證券報》



上半年外貿規模超２０萬億元創歷史同期新高

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

海關總署１３日發布的數據顯示，上半年中國貨物貿易進出口總值２０﹒１萬億元，同比增長

２﹒１％。其中，出口１１﹒４６萬億元，同比增長３﹒７％；進口８﹒６４萬億元，同比下降

０﹒１％。



七部門發文規範生成式ＡＩ服務

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

國家網信辦聯合發改委、教育部、科技部、工信部、公安部、廣電總局近日發布《生成式人工智

能服務管理暫行辦法》，對生成式人工智能服務進行了框架性規範。《辦法》自２０２３年８月

１５日起施行。



工業經濟將提質跑好「下半場」

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

今年上半年，中國工業經濟平穩運行，總體呈現工業生產邊際加快、裝備製造業支撐力凸顯、工

業高端化智能化綠色化發展趨勢明顯等特點。專家認為，下半年工業經濟將持續健康發展，以先

進製造業為引領跑好「下半場」。





《證券時報》



上半年中國進出口同期首度突破２０萬億

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

今年上半年，外貿進出口規模創下２０﹒１萬億元的新高點，這在歷史同期上是第一次，是里程

碑式的突破。７月１３日，海關總署新聞發言人呂大良在國新辦舉行的新聞發布會上表示。



七部門鼓勵生成式人工智能創新發展

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

國家網信辦等七部門１３日聯合發布《生成式人工智能服務管理暫行辦法》，明確採取有效措施

鼓勵生成式人工智能創新發展，對生成式人工智能服務實行包容審慎和分類分級監管。



營造穩定發展環境，平台經濟大有可為

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

近些年，在數字技術進步和市場化改革的共同作用下，中國平台經濟高速發展。隨著國內、國際

經濟形勢的不斷演進，平台經濟發展需要與時俱進、積極求變，邁向發展新階段。（ｌｃ）

