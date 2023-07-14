《鍾之日記》７月１４日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



人民銀行表示將繼續精準有力實施穩健的貨幣政策，搞好跨周期調節，未見新表述，滬綜指

權重股在上日拉漲後今早回軟，ＡＩ概念早段拉動，中特估盤中接力，滬綜指全日維持好淡拉鋸

，全日收升０﹒０４％，報３２３７﹒７點，累計全周升１﹒２９％。

深成指今日升０﹒０２％，創業板指則跌０﹒６％。兩市全日成交９２２５億元人民幣，連

續三日表現相若，北上資金流入趨勢持續惟有所變緩，陸股通淨流入約１０﹒５億元人民幣。

６月中國ＣＰＩ同比持平，引發外界對經濟通縮的憂慮，不過人行副行長劉國強在國新辦發

布會表示，中國並未出現通縮，下半年也不會出現通縮，他預計７月份ＣＰＩ仍會走弱，８月份

有望回升，預計全年走出Ｕ型趨勢，年底向１％靠攏。



＊港股收復２５０天線＊



美國６月消費者及生產者物價指數皆反映通脹放緩，預期聯儲局將於年內結束加息周期，投

資者打破悶局缺口，恒指今日接力續升。恒生指數今早開市報１９５３４，升１８４點或

０﹒９５％，不過這已經是全日高位，其後恒指在略多於１００點的波幅內橫行，最終收報

１９４１３，升６３點或０﹒３３％，主板成交９１２﹒５億元，再次不足１０００億元。

注意恒指收市價高於２５０天線（１９３７２），為６月２１日失守該線以來首次重返該線

以上收市，技術上打破了６月１６日以來的下跌趨勢，有市場人士預測恒指後市可望突破

２００００點心理關口。



＊豪宅交易終止，長實嘆可惜＊



長實集團（０１１１３）宣布，由於買方華瑞資本「撻訂」，在雙方未能達成解決方案下，

去年９月份有關西半山波老道豪宅項目的２０７﹒７億元天價交易終告吹，買方超過２０億元的

訂金遭長實集團沒收，消息震撼整個香港地產界。長實今日股價升１﹒７％，收報４４﹒３５元

。

長實執行董事趙國雄表示，有關豪宅項目乃一項稀珍的優質資產，惟買賣雙方最終未能達成

協議，集團只好執行相關合約條款，甚為可惜，集團將按市況重新作出銷售安排。２０７﹒７億

元的成交價已經低於開售時的價格下限，當時被視為李嘉誠看淡樓市的徵兆，而這宗交易最終還

是要泡湯，反映買家現在比賣家看得還要淡，在此情況下趙國雄提到「可惜」二字愈發耐人尋味

。

究竟是甚麼原因，讓來自新加坡的買方不惜放棄２０億訂金，在長實多番協商後還是要終止

這個交易？想必是對香港地產後市不看好，才會做出如此決定。本港地產股今日個別發展，恒地

（０００１２）升０﹒９％，信置（０００８３）升０﹒３％，恒隆地產（００１０１）、新世

界（０００１７）跌０﹒２％，新地（０００１６）跌０﹒３％。



＊ＳＩＭ卡硬錢包上線，Ａ股聯通漲停＊



中國聯通（００７６２）在數字人民幣ＡＰＰ上線「ＳＩＭ卡硬錢包」產品，利用手機

ＮＦＣ功能「碰一碰」即可完成數字人民幣支付。該產品近期在部分試點地區開展受邀用戶體驗

，後續將分階段推廣至其他試點地區。受消息刺激，港股聯通漲５﹒３％，Ａ股聯通

（滬：６０００５０）更升逾一成漲停。

據《人民郵電報》報道，「ＳＩＭ卡硬錢包」即通過把數字人民幣「軟錢包」關聯至中國聯

通發行的超級ＳＩＭ卡（５Ｇ國密ＮＦＣ ＳＩＭ卡），使ＳＩＭ卡具備數字人民幣支付功能。

目前僅具備ＮＦＣ功能的安卓手機支持「ＳＩＭ卡硬錢包」使用。數字人民幣用戶在中國聯通營

業廳更換或新領取超級ＳＩＭ卡後，只需將其插入手機，然後登錄數字人民幣ＡＰＰ，開通「

ＳＩＭ卡硬錢包」，利用手機ＮＦＣ功能「碰一碰」即可完成數字人民幣支付。

目前聯通在北京等地的試點營業廳已邀請特邀用戶辦理「ＳＩＭ卡硬錢包」業務，中國聯通

ＡＰＰ和線下營業廳均已支持數字人民幣支付。

其他電訊股亦走強，中電信（００７２８）今日跟升４﹒５％，中移動（００９４１）升

１﹒９％。連帶其他５Ｇ股造好，中興（００７６３）升４﹒２％，中國通信服務

（００５５２）升２﹒８％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致

損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

