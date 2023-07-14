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AH股新聞

14/07/2023 17:00

《鍾之日記》魚缸平如鏡，港樓遇利淡

　　《鍾之日記》７月１４日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。
　
　　人民銀行表示將繼續精準有力實施穩健的貨幣政策，搞好跨周期調節，未見新表述，滬綜指
權重股在上日拉漲後今早回軟，ＡＩ概念早段拉動，中特估盤中接力，滬綜指全日維持好淡拉鋸
，全日收升０﹒０４％，報３２３７﹒７點，累計全周升１﹒２９％。
　　深成指今日升０﹒０２％，創業板指則跌０﹒６％。兩市全日成交９２２５億元人民幣，連
續三日表現相若，北上資金流入趨勢持續惟有所變緩，陸股通淨流入約１０﹒５億元人民幣。
　　６月中國ＣＰＩ同比持平，引發外界對經濟通縮的憂慮，不過人行副行長劉國強在國新辦發
布會表示，中國並未出現通縮，下半年也不會出現通縮，他預計７月份ＣＰＩ仍會走弱，８月份
有望回升，預計全年走出Ｕ型趨勢，年底向１％靠攏。
　
＊港股收復２５０天線＊
　
　　美國６月消費者及生產者物價指數皆反映通脹放緩，預期聯儲局將於年內結束加息周期，投
資者打破悶局缺口，恒指今日接力續升。恒生指數今早開市報１９５３４，升１８４點或
０﹒９５％，不過這已經是全日高位，其後恒指在略多於１００點的波幅內橫行，最終收報
１９４１３，升６３點或０﹒３３％，主板成交９１２﹒５億元，再次不足１０００億元。
　　注意恒指收市價高於２５０天線（１９３７２），為６月２１日失守該線以來首次重返該線
以上收市，技術上打破了６月１６日以來的下跌趨勢，有市場人士預測恒指後市可望突破
２００００點心理關口。
　
＊豪宅交易終止，長實嘆可惜＊
　
　　長實集團（０１１１３）宣布，由於買方華瑞資本「撻訂」，在雙方未能達成解決方案下，
去年９月份有關西半山波老道豪宅項目的２０７﹒７億元天價交易終告吹，買方超過２０億元的
訂金遭長實集團沒收，消息震撼整個香港地產界。長實今日股價升１﹒７％，收報４４﹒３５元

　　長實執行董事趙國雄表示，有關豪宅項目乃一項稀珍的優質資產，惟買賣雙方最終未能達成
協議，集團只好執行相關合約條款，甚為可惜，集團將按市況重新作出銷售安排。２０７﹒７億
元的成交價已經低於開售時的價格下限，當時被視為李嘉誠看淡樓市的徵兆，而這宗交易最終還
是要泡湯，反映買家現在比賣家看得還要淡，在此情況下趙國雄提到「可惜」二字愈發耐人尋味

　　究竟是甚麼原因，讓來自新加坡的買方不惜放棄２０億訂金，在長實多番協商後還是要終止
這個交易？想必是對香港地產後市不看好，才會做出如此決定。本港地產股今日個別發展，恒地
（０００１２）升０﹒９％，信置（０００８３）升０﹒３％，恒隆地產（００１０１）、新世
界（０００１７）跌０﹒２％，新地（０００１６）跌０﹒３％。
　
＊ＳＩＭ卡硬錢包上線，Ａ股聯通漲停＊
　
　　中國聯通（００７６２）在數字人民幣ＡＰＰ上線「ＳＩＭ卡硬錢包」產品，利用手機
ＮＦＣ功能「碰一碰」即可完成數字人民幣支付。該產品近期在部分試點地區開展受邀用戶體驗
，後續將分階段推廣至其他試點地區。受消息刺激，港股聯通漲５﹒３％，Ａ股聯通
（滬：６０００５０）更升逾一成漲停。
　　據《人民郵電報》報道，「ＳＩＭ卡硬錢包」即通過把數字人民幣「軟錢包」關聯至中國聯
通發行的超級ＳＩＭ卡（５Ｇ國密ＮＦＣ　ＳＩＭ卡），使ＳＩＭ卡具備數字人民幣支付功能。
目前僅具備ＮＦＣ功能的安卓手機支持「ＳＩＭ卡硬錢包」使用。數字人民幣用戶在中國聯通營
業廳更換或新領取超級ＳＩＭ卡後，只需將其插入手機，然後登錄數字人民幣ＡＰＰ，開通「
ＳＩＭ卡硬錢包」，利用手機ＮＦＣ功能「碰一碰」即可完成數字人民幣支付。
　　目前聯通在北京等地的試點營業廳已邀請特邀用戶辦理「ＳＩＭ卡硬錢包」業務，中國聯通
ＡＰＰ和線下營業廳均已支持數字人民幣支付。
　　其他電訊股亦走強，中電信（００７２８）今日跟升４﹒５％，中移動（００９４１）升
１﹒９％。連帶其他５Ｇ股造好，中興（００７６３）升４﹒２％，中國通信服務
（００５５２）升２﹒８％。
　
＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述
或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致
損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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