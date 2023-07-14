《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１４日上海專電》上期所子公司上海國際能源交易中心昨日

發布公告，就上海出口集裝箱結算運價指數（歐洲航線）期貨合約和相關業務細則公開征求意見

，據報這將是國內首個航運類期貨。

根據意見稿，上海出口集裝箱結算運價指數（歐洲航線）由上海航運交易所編制並於每周一

１５：０５（北京時間）發布，表征上海出口集裝箱即期海運市場歐洲航線結算運價的變動方向

和程度。

內媒引述業內人士表示，近年來受內外部環境因素影響，集裝箱運費水平出現大幅波動，對

貨櫃箱產業鏈企業和外貿企業的正常生產經營帶來挑戰，市場對推出相關風險管理工具的呼聲逐

步增加，同時企業也希望能夠了解未來運價走勢，合理制定運輸計劃。集運指數（歐線）期貨的

推出，將填補市場空白，可為集運班輪公司、貨主、貨代等相關企業提供遠期運費預測參考和運

價風險管理工具，服務集運產業發展需求，提升經營主體的抗風險能力；有助於進一步豐富期貨

品種體系，提升期貨市場服務實體經濟的能力；同時也是服務國家「海運強國」戰略、服務上海

國際金融中心和國際航運中心建設的重要舉措。

