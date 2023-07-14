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AH股新聞

14/07/2023 09:06

《神州金融》內地銀行股權拍賣「１元起拍」無人問津

　　《經濟通通訊社１４日專訊》今年以來，中小銀行股權拍賣情況整體不盡如人意。多個法拍
平台數據顯示，內地部分銀行的上萬份股權起拍價僅為１元（人民幣．下同）。其中包括江西新
建農商行、四川甘孜農商行、四川宣漢農商行、鞍山銀行等。舉例來說，將於７月１６日進行拍
賣的５萬股四川甘孜農商行股權，評估價為２２﹒９萬元，起拍價僅為１元。目前已吸引近
４００人圍觀，但無人報名。
　　有業內人士指，對於中小銀行而言，幾百次的圍觀卻無人參與競拍已是常事，許多法拍人為
吸引競拍者關注，以極低金額作為起拍價。「１元起拍」多為拍賣公司為打破無人問津的窘境而
推出的營銷噱頭，競拍者真正能「撿漏」的機會並不多。起拍價雖為１元，但對於比較優質的銀
行股權而言，經過多輪競價的最終拍出價格基本可以回歸股權實際價值。
　　此外，參與出價者需先凍結１萬元保證金。根據平台規則，競價結束後若未能競得標的，保
證金則自動解凍；但若競得標的，那麼保證金將自動轉入拍賣方帳戶。參與者不可能以１元成本
得到上萬份股權。
　　對於中小銀行股權遭受冷遇，業內人士認為，這與投資者對銀行的盈利預期有關。隨著經濟
穩步復甦，部分中小銀行資產質量改善，預計優質金融資產將進一步得到投資者青睞。（ｌｃ）

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