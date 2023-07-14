《經濟通通訊社１４日專訊》德國政府公布對華戰略文件，指德國與中國存在系統性競爭，

並需要減少經濟倚賴中國的風險，同時計劃調整其出口管制商品清單，以反映新出現的安全風險

。文件出爐後，德國總理肖爾茨（Ｏｌａｆ Ｓｃｈｏｌｚ）在Ｔｗｉｔｔｅｒ表示，德國的目

標不是脫勾，但希望未來避免出現嚴重依賴。

德國政府上月發表總理朔爾茨就任以來首份國家安全戰略，但未有詳細提及外交政策。今日

公布的對華戰略中指出，德國會致力確保與中國的經濟合作，變得更公平、可持續及互惠，又提

到中國對歐洲的倚賴持續下降，但德國對中國的倚賴近年有增無減，強調德方無意阻礙中國進步

及發展，不過有迫切需要去風險，但並非尋求在經濟上脫勾。



＊不批准２０２０年歐盟－中國投資協定＊



德國基於幾個原因，目前不可能批准２０２０年歐盟－中國投資協定；將重啟與中國的人權

及法治對話，並一貫要求中國市場環境進行全面的結構性改善；同時，由於政府的軍民融合政策

，中國的直接投資構成特別的挑戰。

文件指出，德國在繼續堅持「一個中國」政策的同時，希望擴大與台灣的密切關係，並支持

台灣參與國際組織，台灣海峽現狀的改變只能是雙方同意的與和平的。



＊中國使館：德國當前挑戰非中國造成，不應將中國視作競爭者＊



中國駐德國大使館發聲明回應，指中方希望德方理性、全面、客觀看待中國的發展。德國當

前面臨的很多挑戰及問題並非中國造成，將中國視為競爭者和制度性對手不符合客觀事實，亦不

符合兩國共同利益。

發言人又指，中德發展雙邊關係必須秉持相互尊重、平等互利的基本原則，中方堅決反對利

用涉台、涉疆、涉港、涉海、人權等問題干涉中國內政，歪曲抹黑中國，甚至損害中方核心利益

；又指當前全球穩定和經濟復甦的最大風險，是推動分裂對抗和脫勾斷鏈，將正常的合作泛安全

化、政治化。基于意識形態偏見和競爭焦慮而強行「去風險」，只會適得其反，人為加劇風險。

（ｊｔ）

