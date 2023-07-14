《經濟通通訊社１４日專訊》中央外辦主任王毅昨日在雅加達會見美國國務卿布林肯時，要

求美方停止對華經貿和科技打壓，取消對華「非法無理」制裁。

王毅表示，下步的關鍵就是拿出實際行動，爭取兩國關係重回正確軌道。王毅稱，雙方要從

具體事情做起，堅決阻止「灰犀牛」，妥善處理「黑天鵝」，徹底搬掉「攔路虎」，為中美關係

的穩定積累條件、排除干擾。

王毅說，布林肯上個月訪華時，國家主席習近平就穩定和發展中美關係提出了重要戰略性、

指導性意見。雙方通過深入坦誠溝通，達成一些共識，最重要的一條就是重回峇里島議程，朝著

校準中美關係這艘巨輪的航向邁出重要一步。

王毅闡述了中方在台灣問題上的嚴正立場，要求美方不得肆意干涉中國內政，不得損害中國

主權和領土完整，停止對華經貿和科技打壓，取消對華非法無理制裁。作為具有重要影響力的大

國，中美應尊重地區國家努力，支持東盟中心地位，避免將爭議和複雜因素引入區域合作。

今次在兩人一個月內的第二次會晤。布林肯上月１８及１９日訪華兩日，期間曾與王毅會晤

。



＊華府：布林肯與王毅進行坦誠及建設性討論＊



美國國務院指，兩人就一系列雙邊、地區及全球議題，包括有分歧及潛在合作領域進行坦誠

及建設性討論，布林肯又強調台海和平穩定的重要性。他亦趁會面推進美國的利益及價值觀，直

接表達美國及盟友對中國行動的關注，表明美國及盟友會推進他們的願景，建立自由、開放及基

於規則的國際秩序。美中雙方都同意未來數周或數月保持開放的溝通渠道。



＊彭博：兩人會面超時，談及芬太尼、黑客及中國軍事活動＊



《彭博》引述美國國務院官員指，兩人會面９０分鐘，較原先安排的１小時長，討論到鴉片

類止痛藥芬太尼、黑客，以及北京的南海的軍事活動等，王毅表明中美之間存在的一系列問題，

布林肯就指會保護美國利益，但兩人未有詳細討論總統拜登與國家主席習近平通話。

布林肯向王毅提出美方對黑客事件的關切。美國國務院拒絕透露布林肯會見王毅是否為了過

去兩天被披露的這件事。據稱黑客入侵了美國國務院、商務部的電子郵件，美國商務部長雷蒙多

亦被波及，不過中國外交部此前稱美國在散布虛假信息轉移視線。（ｊｔ）

