《經濟通通訊社１４日專訊》重慶銀保監局批復，已核准金曉龍的重慶螞蟻消費金融有限公

司董事長任職資格。

金曉龍同時為螞蟻集團高級副總裁，網商銀行董事長，擁有豐富的銀行從業和小微金融服務

經驗。金曉龍，１９９４年畢業於中南財經大學經濟學專業，擁有碩士學歷。

螞蟻消金的首任董事長和法定代表人為黃浩。黃浩於２０１６年１２月至２０１９年３月期

間擔任網商銀行行長、執行董事。自２０１９年３月至今擔任螞蟻集團數字金融事業群總裁。

螞蟻消金於２０２１年６月４日成立並開業，註冊資本１８５億元（人民幣．下同），主要

經營「花唄」和「借唄」兩大品牌。股東包括螞蟻科技、杭州金投、南洋商業銀行、舜宇光學

（０２３８２） 、傳化智聯（深：００２０１０）、江蘇魚躍醫療（深：００２２２３）、國

泰世華銀行（中國）有限公司、寧德時代（深：３００７５０）、廣州博冠、北京千方科技

（深：００２３７３）、中國華融（０２７９９）、重慶農信。

２０２２年末，螞蟻消金資產總額１０６２﹒３３億元，負債總額９８４﹒５７億元，所有

者權益總額７７﹒７６億元。２０２２年，螞蟻消金實現淨利潤８﹒４１億元，各項監管指標符

合監管要求。（ｃｔ）

