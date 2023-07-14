《經濟通通訊社１４日專訊》第三方數據機構Ｑｕｅｓｔ Ｍｏｂｉｌｅ發布《２０２３全
景生態流量半年報告》指出，小程序是互聯網存量博弈下的關鍵變量。頭部小程序平台月活規模
中微信居於首位，同比增長４﹒７％，支付寶小程序規模第二，但增速超過微信達６﹒５％。第
三位的百度小程序月活同比下滑２﹒６％。後起之秀，抖音小程序增速較快，達１１﹒２％。
報告認為微信、支付寶更側重生活服務場景，百度和抖音小程序更側重內容場景。（ｃｔ）
14/07/2023 14:44
《行業數據》機構：小程序月活規模，微信居首位惟增速遜支付寶
《經濟通通訊社１４日專訊》第三方數據機構Ｑｕｅｓｔ Ｍｏｂｉｌｅ發布《２０２３全
景生態流量半年報告》指出，小程序是互聯網存量博弈下的關鍵變量。頭部小程序平台月活規模
中微信居於首位，同比增長４﹒７％，支付寶小程序規模第二，但增速超過微信達６﹒５％。第
三位的百度小程序月活同比下滑２﹒６％。後起之秀，抖音小程序增速較快，達１１﹒２％。
報告認為微信、支付寶更側重生活服務場景，百度和抖音小程序更側重內容場景。（ｃｔ）
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