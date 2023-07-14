《經濟通通訊社１４日專訊》交易商協會今日召開民營企業融資座談會，聽取民營企業對擴

大民企債券融資支持工具（「第二支箭」）服務範圍、更好促進民營企業持續健康發展的意見和

建議。

新希望集團（深：０００８７６）、新城控股（滬：６０１１５５）、碧桂園

（０２００７）、紅豆集團、ＴＣＬ集團、三一重工（滬：６０００３１）等１２家民營企業出

席。他們介紹了民營企業在當前形勢下遇到的困難和挑戰，並對進一步優化民營企業融資環境提

出了意見和建議。

交易商協會表示，將認真研究民營企業提出的意見和建議，扎實推進「第二支箭」工作開展

，持續支持民營房地產和產業類企業債券融資，助力民營經濟健康發展、高質量發展。

民營企業在座談會上表示，自２０１８年以來，交易商協會通過「第二支箭」支持民營企業

債券融資，充分發揮債券市場公開透明、預期引導性強的優勢，釋放積極明確信號，有效提振了

市場預期和信心，帶動民營企業融資渠道恢復暢通。尤其是去年１１月以來，「第二支箭」政策

延期並擴容，積極支持民營房企發債融資，對維護民營房企債券融資穩定發揮了重要作用，取得

了良好成效。（ｃｔ）

