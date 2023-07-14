《經濟通通訊社１４日專訊》人民銀行表示將繼續精準有力實施穩健的貨幣政策，搞好跨周

期調節，滬綜指權重股在上日拉漲後今早回軟，惟ＡＩ概念強勢拉動，滬綜指半日升０﹒２９％

，報３２４５﹒７１點，深成指升０﹒０２％，創業板指則跌０﹒５１％。

６月中國ＣＰＩ同比持平，引發外界對經濟通縮的憂慮，不過人行副行長劉國強在國新辦發

布會表示，中國Ｍ２、經濟保持增長，並未出現通縮，下半年也不會出現通縮，他預計７月份

ＣＰＩ仍會走弱，８月份有望回升，預計全年走出Ｕ型趨勢，年底向１％靠攏。

劉國強又強調，當前經濟面臨的調整屬於疫後經濟復甦的正常現象，很多國家疫情後經濟復

甦需要一年左右時間，中國疫情防控平穩轉段才過了半年。從長期趨勢看，經濟向高質量發展的

方向沒有變，高質量發展的力量正在逐步積累，這也是經濟結構調整的好時機。

兩市半日成交５８６４億元（人民幣．下同），較上日（１３日）同時段成交６％，陸股通

淨流入約８﹒６億元。



＊三大通訊商猛漲，ＡＩ管理辦法出台＊



中國國家網信辦等七部門昨日聯合公布《生成式人工智能服務管理暫行辦法》，不過該版本

刪除了４月份發布的初稿中的一些具體限制措施，表明了中國採取更加靈活、寬鬆的做法。新發

布的管理辦法條例中加入了國家發改委、教育部、科技部。雖然最終版仍然給平台施加了很多監

管負擔，但也側重於關注戰略人工智能行業的發展和創新以及安全保障。

中國放寬數月前針對生成式人工智能服務提議的一些監管措施，ＡＩ股今早升幅顯著，中文

在線（深：３００３６４）飆９﹒８％，浪潮信息（深：０００９７７）升７％，同花順

（深：３０００３３）漲６﹒４％，中科信息（深：３００６７８）升６％，藍色光標

（深：３０００５８）走高５﹒４％。

有份攪局的三大電訊商亦猛漲，中國聯通（滬：６０００５０）升９﹒７％，中國電信

（滬：６０１７２８）升６﹒６％，中國移動（滬：６００９４１）升４﹒２％。



＊茅台業績仍勁，股價小升＊



Ａ股股王貴州茅台（滬：６００５１９）發布上半年主要經營數據，期內預計實現營業總收

入７０６億元，同比增長約１８﹒８％；預計實現歸屬於上市公司股東的淨利潤３５６億元左右

，同比增長約１９﹒５％。茅台股價揚０﹒４％，報１７４５元。

花旗稱，貴州茅台公布的上半年業績預告超預期，相信茅台更高的盈利可見度、穩健的資產

負債表，以及卓越的現金流將為投資者提供在中國消費板塊中良好的保護和盈利增長彈性。維持

對公司的買入評級，目標價２２７２元。（ｅｙ）

