《經濟通通訊社１４日專訊》Ａ股市場午後窄幅波動持續，滬綜指升０﹒２％，報
３２４２﹒９點，滬深３００指數升０﹒１１％，深成指跌０﹒０３％。上海Ｂ股升０﹒４５％
，深圳Ｂ股升０﹒２５％。（ｅｙ）
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14/07/2023 13:35
《Ａ股行情》滬綜指午後升０﹒２％，創業板指跌０﹒５６％
《經濟通通訊社１４日專訊》Ａ股市場午後窄幅波動持續，滬綜指升０﹒２％，報
３２４２﹒９點，滬深３００指數升０﹒１１％，深成指跌０﹒０３％。上海Ｂ股升０﹒４５％
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