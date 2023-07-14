《經濟通通訊社１４日專訊》人民銀行表示將繼續精準有力實施穩健的貨幣政策，搞好跨周

期調節，滬綜指權重股在上日拉漲後今早回軟，ＡＩ概念早段拉動，中特估盤中接力，滬綜指全

日維持好淡拉鋸，全日收升０﹒０４％，報３２３７﹒７點，累計全周升１﹒２９％。

深成指今日升０﹒０２％，創業板指則跌０﹒６％。兩市全日成交９２２５億元人民幣，連

續三日表現相若，北上資金流入趨勢持續惟有所變緩，陸股通淨流入約１０﹒５億元人民幣。

６月中國ＣＰＩ同比持平，引發外界對經濟通縮的憂慮，不過人行副行長劉國強在國新辦發

布會表示，中國並未出現通縮，下半年也不會出現通縮，他預計７月份ＣＰＩ仍會走弱，８月份

有望回升，預計全年走出Ｕ型趨勢，年底向１％靠攏。針對近期人民幣匯率有所貶值，劉國強回

應，人民幣匯率漲或者跌都偏不到哪裏去，既沒有「大媽」也沒有「大鱷」，不會出現單邊市，

必要的時候人行會對市場順周期、單邊行為進行糾偏，堅決防範匯率大起大落。



＊央行表述無驚喜，銀行股不動如山＊



就銀行主動下調存款利率、居民提前還貸大增，人行貨幣政策司司長鄒瀾回應，存款利率下

調，有利於穩定銀行負債成本，為降低企業貸款利率創造有利條件，而居民提前還貸對商業銀行

的收益有一定的影響，當局支持和鼓勵商業銀行與借款人自主協商變更合同約定，或者是新發放

貸款置換原來的存量貸款。銀行股表現平穩，工商銀行（滬：６０１３９８）、農業銀行

（滬：６０１２８８）、中國銀行（滬：６０１９８８）、郵儲銀行（滬：６０１６５８）集體

無升跌，建設銀行（滬：６０１９３９）跌０﹒５％，招商銀行（滬：６０００３６）升

０﹒３％。另外，

汽車股此前受行業銷售數據帶動拉漲，今日出現部分回吐，廣汽集團（滬：６０１２３８）

跌１﹒５％，北汽藍谷（滬：６００７３３）跌１﹒４％，比亞迪（深：００２５９４）跌

１﹒３％，長城汽車（滬：６０１６３３）軟１﹒１％。



＊ＡＩ概念炒翻天，Ａ股聯通漲停＊



國家網信辦等七部門昨日聯合公布《生成式人工智能服務管理暫行辦法》，不過該版本刪除

了４月份發布的初稿中的一些具體限制措施，表明了中國採取更加靈活、寬鬆的做法。ＡＩ股今

早升幅顯著，午後升幅有所收窄，中文在線（深：３００３６４）漲停，中科信息

（深：３００６７８）升４﹒６％，科大國創（深：３００５２０）升４﹒２％，浪潮信息

（深：０００９７７）升４％。

中特估在悶市中炒作，三大電訊商帶頭猛漲，Ａ股聯通（滬：６０００５０）強勢漲停，錄

得近７３萬手封單，中國電信（滬：６０１７２８）升６﹒１％，中國移動

（滬：６００９４１）升３﹒７％。另外，中科曙光（滬：６０３０１９）飆６﹒５％，中國科

傳（滬：６０１８５８）漲５﹒８％，中國出版（滬：６０１９４９）升４﹒７％，中遠海能

（滬：６０００２６）升４﹒３％。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

滬深３００指數 ３８９９﹒１０ ＋０﹒０２

上證綜合指數 ３２３７﹒７０ ＋０﹒０４ ３６８３﹒３８

上證Ａ股指數 ３３９４﹒１５ ＋０﹒０４

深證成份指數 １１０８０﹒３２ －０﹒１４ ５５４２﹒３８

深圳創業板指數 ２２２４﹒１０ －０﹒６０

上證Ｂ股指數 ２６９﹒７７ ＋０﹒６８ ０﹒８９

深證Ｂ股指數 １１６７﹒１４ ＋０﹒３１ ０﹒３７

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

