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AH股新聞

14/07/2023 15:26

《滬股通》上證Ａ股指數收升０﹒０４％，報３３９４﹒１５點

　　《經濟通通訊社１４日專訊》上證Ａ股指數全日收市升０﹒０４％，報３３９４﹒１５點。
　　中國國家網信辦等七部門聯合公布《生成式人工智能服務管理暫行辦法》，不過該版本刪除
了４月份發布的初稿中的一些具體限制措施，表明了中國採取更加靈活、寬鬆的做法。三大電訊
商猛漲，中聯通（滬：６０００５０）升１０﹒１％，中電信（滬：６０１７２８）升６﹒１％
，中移動（滬：６００９４１）升３﹒７％。
　　特斯拉開始在南韓銷售中國製造的Ｍｏｄｅｌ　Ｙ，並大幅降價以獲得更多補貼。另外特斯
拉中國官網今日正式開售Ｃｙｂｅｒｑｕａｄ玩具車，售價為１１９９０元人民幣。惟特斯拉概
念股偏軟，隆基綠能（滬：６０１０１２）走低２﹒１％，福耀玻璃（滬：６００６６０）跌
１﹒３％，璞泰來（滬：６０３６５９）跌１﹒３％。
　　據《新華社》引述文化和旅遊部數據顯示，上半年國內旅遊總人次２３﹒８４億，比上年同
期增加９﹒２９億，同比增長６３﹒９％。惟旅遊股表現弱，曲江文旅（滬：６００７０６）跌
４﹒６％，中國中免（滬：６０１８８８）跌１﹒７％，中青旅（滬：６００１３８）跌
１﹒５％。（ｊｔ）

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