《經濟通通訊社１４日專訊》上證Ａ股指數全日收市升０﹒０４％，報３３９４﹒１５點。

中國國家網信辦等七部門聯合公布《生成式人工智能服務管理暫行辦法》，不過該版本刪除

了４月份發布的初稿中的一些具體限制措施，表明了中國採取更加靈活、寬鬆的做法。三大電訊

商猛漲，中聯通（滬：６０００５０）升１０﹒１％，中電信（滬：６０１７２８）升６﹒１％

，中移動（滬：６００９４１）升３﹒７％。

特斯拉開始在南韓銷售中國製造的Ｍｏｄｅｌ Ｙ，並大幅降價以獲得更多補貼。另外特斯

拉中國官網今日正式開售Ｃｙｂｅｒｑｕａｄ玩具車，售價為１１９９０元人民幣。惟特斯拉概

念股偏軟，隆基綠能（滬：６０１０１２）走低２﹒１％，福耀玻璃（滬：６００６６０）跌

１﹒３％，璞泰來（滬：６０３６５９）跌１﹒３％。

據《新華社》引述文化和旅遊部數據顯示，上半年國內旅遊總人次２３﹒８４億，比上年同

期增加９﹒２９億，同比增長６３﹒９％。惟旅遊股表現弱，曲江文旅（滬：６００７０６）跌

４﹒６％，中國中免（滬：６０１８８８）跌１﹒７％，中青旅（滬：６００１３８）跌

１﹒５％。（ｊｔ）

