《經濟通通訊社１４日專訊》中國國家網信辦等七部門昨日聯合公布《生成式人工智能服務

管理暫行辦法》，不過該版本刪除了４月份發布的初稿中的一些具體限制措施，表明了中國採取

更加靈活、寬鬆的做法。

《辦法》將自今年８月１５日起施行，由國家網信辦等七個國家部委負責監督。新發布的管

理辦法條例中加入了國家發改委、教育部、科技部。雖然最終版仍然給平台施加了很多監管負擔

，但也側重於關注戰略人工智能行業的發展和創新以及安全保障。

香港大學中國法研究中心主任張湖月表示，最終版的法規大大削弱了網信辦此前發布的草案

中的許多嚴格要求，強烈地表明中國以包容審慎的態度監管生成式人工智能。

中國放寬數月前針對生成式人工智能服務提議的一些監管措施，ＡＩ股今早升幅顯著，科大

訊飛（深：００２２３０）漲２﹒７％，奧飛娛樂（深：００２２９２）升２﹒７％，湯姆貓

（深：３００４５９）升１﹒７％，拓爾思（深：３００２２９）升１﹒５％，三六零

（滬：６０１３６０）升１﹒４％，昆侖萬維（深：３００４１８）、同花順

（深：３０００３３）、同方股份（滬：６００１００）等升１％。

三大電訊商亦猛漲，中國聯通（滬：６０００５０）升４﹒７％，中國電信

（滬：６０１７２８）升２﹒７％，中國移動（滬：６００９４１）升２﹒３％。



＊刪除措施包括違規行為最高１０萬罰款＊



最終版本中刪除草案中的一些規定，包括對違規行為處以最高１０萬元人民幣罰款，以及平

台運營商在三個月寬限期內採取行動整改有問題的內容等。最終版本的規定「鼓勵採用安全可信

的晶片、軟件、工具、算力和數據資源」，並敦促中國的人工智能晶片、模型和軟件開發商開展

國際交流與合作，參與生成式人工智能相關國際規則制定。

向中國境內公眾提供生成式人工智能技術的境外供應商也必須遵守該準則，而僅面向海外用

戶的中國境內提供商則不適用這些規定。（ｊｔ）

