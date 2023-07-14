《經濟通通訊社１４日專訊》智能網聯汽車自動駕駛地圖基礎平台產業聯盟在北京正式成立
。聯盟致力於促進智能網聯汽車產業創新發展，響應行業現實需求和發展趨勢，有序推動自動駕
駛地圖安全應用，更廣泛服務智能交通、智慧城市等新業態，助力數字經濟高質量發展。
截至目前，聯盟已確認加入的成員單位３０餘家，包括中國汽車工程學會、中國測繪學會、
國家智能網聯汽車創新中心、中國地圖出版社集團有限公司、國汽智圖、上汽
（滬：６００１０４）、長安（深：０００６２５）、東風技術中心、北汽研究總院、廣汽研究
院、比亞迪（０１２１１）（深：００２５９４）、長城（０２３３３）（滬：６０１６３３）
、吉利遠程、奇瑞新能源、江淮（滬：６００４１８）、蔚來（０９８６６）、理想
（０２０１５）等，以及北京、重慶、廣州、蘇州、德清等地示範區運營單位。
汽車股今早全走低，比亞迪（深：００２５９４）跌１﹒６％，廣汽集團
（滬：６０１２３８）跌１﹒３％，長安汽車跌１﹒２％，江鈴汽車（深：０００５５０）跌
０﹒５％，上汽集團跌０﹒２％。（ｊｔ）
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