《經濟通通訊社１４日專訊》智能網聯汽車自動駕駛地圖基礎平台產業聯盟在北京正式成立

。聯盟致力於促進智能網聯汽車產業創新發展，響應行業現實需求和發展趨勢，有序推動自動駕

駛地圖安全應用，更廣泛服務智能交通、智慧城市等新業態，助力數字經濟高質量發展。

截至目前，聯盟已確認加入的成員單位３０餘家，包括中國汽車工程學會、中國測繪學會、

國家智能網聯汽車創新中心、中國地圖出版社集團有限公司、國汽智圖、上汽

（滬：６００１０４）、長安（深：０００６２５）、東風技術中心、北汽研究總院、廣汽研究

院、比亞迪（０１２１１）（深：００２５９４）、長城（０２３３３）（滬：６０１６３３）

、吉利遠程、奇瑞新能源、江淮（滬：６００４１８）、蔚來（０９８６６）、理想

（０２０１５）等，以及北京、重慶、廣州、蘇州、德清等地示範區運營單位。

汽車股今早全走低，比亞迪（深：００２５９４）跌１﹒６％，廣汽集團

（滬：６０１２３８）跌１﹒３％，長安汽車跌１﹒２％，江鈴汽車（深：０００５５０）跌

０﹒５％，上汽集團跌０﹒２％。（ｊｔ）

